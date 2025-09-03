Le due, che condividono un unico corpo con due teste e alcuni organi, hanno sfidato le aspettative mediche che le vedevano con poche possibilità di sopravvivenza, ma non solo. Di recente hanno anche dato il benvenuto al loro primo figlio, suscitando anche molta curiosità.

Hai fretta? blue News riassume per te Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel hanno accolto il loro primo figlio, un evento che ha catturato l'attenzione di tutto il mondo.

Abby, che si è unita in matrimonio con Josh, un veterano dell'esercito, nel marzo 2024, ha così realizzato il sogno di diventare madre.

Le prime immagini delle gemelle con il neonato sono state pubblicate dal quotidiano «The Us Sun», mostrando il piccolo durante una visita alla scuola del Minnesota, dove le due insegnano.

Abby, che si è unita in matrimonio con Josh, un veterano dell'esercito, nel marzo 2024, ha realizzato il sogno di diventare madre, un desiderio espresso già nel 2003 nel documentario «Joined For Life».

Diventate famose nel 1996

La loro storia, come ricorda «SkyTG24», ha iniziato a guadagnare notorietà nel 1996, quando sono apparse al «The Oprah Winfrey Show». Da allora, Abby e Brittany hanno continuato a vivere una vita piena e attiva, dimostrando che la loro condizione non è un ostacolo ai loro sogni e aspirazioni.

La nascita del loro figlio rappresenta un nuovo capitolo nella vita delle gemelle, che continuano a ispirare molti con la loro determinazione e resilienza.

La comunità scolastica del Minnesota ha accolto con entusiasmo il nuovo arrivato, celebrando insieme alle gemelle questo momento speciale.

