  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Francia Sarkozy sarà detenuto in una cella di 9 metri quadrati con doccia, frigo e tv

SDA

26.9.2025 - 12:31

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy
L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy
sda

Cominciano a filtrare a Parigi le informazioni sul luogo e le condizioni di detenzione che si troverà ad affrontare, dopo il 13 ottobre, l'ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni di carcere con «esecuzione provvisoria» della pena, già prima del processo d'appello.

Keystone-SDA

26.09.2025, 12:31

Il carcere, come già trapelato ieri, sarà quello parigino della Santé. Per il suo status e per l'età (70 anni), l'ex presidente sarà assegnato a un settore del penitenziario destinato alle persone «vulnerabili», in una cella di 9 metri quadrati.

«Le celle – spiega Hugo Vitry, segretario locale del sindacato Giustizia alla Santé, intervistato da BFM TV – non hanno niente di meno e niente di più delle altre celle dei differenti bracci del carcere. All'interno avrà la sua doccia, il frigorifero, la televisione, come gli altri detenuti. Non ci sarà alcun trattamento di favore».

Isolati dal resto dei detenuti, le personalità pubbliche ospitate in questo settore della Santé restano in cella 23 ore su 24, con un'ora d'aria al giorno come minimo.

Giustizia. Condannato a 5 anni di carcere l'ex presidente francese Sarkozy

GiustiziaCondannato a 5 anni di carcere l'ex presidente francese Sarkozy

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Pericolo di incendio: BMW richiama centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo
Si schianta contro un muro a bordocampo in partita, muore un ex talento dell’Arsenal
In Svizzera sta già cadendo la prima neve, ecco dove

Altre notizie

Anche in Svizzera. Pericolo di incendio: BMW richiama centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo

Anche in SvizzeraPericolo di incendio: BMW richiama centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo

Intelligenza artificiale. OpenAI svela Pulse, l'IA che elabora mentre l'utente dorme

Intelligenza artificialeOpenAI svela Pulse, l'IA che elabora mentre l'utente dorme

Corteo in diretta sulla RTS. Attesi 300'000 visitatori alla 98esima Festa della vendemmia di Neuchâtel

Corteo in diretta sulla RTSAttesi 300'000 visitatori alla 98esima Festa della vendemmia di Neuchâtel