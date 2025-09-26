L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy sda

Cominciano a filtrare a Parigi le informazioni sul luogo e le condizioni di detenzione che si troverà ad affrontare, dopo il 13 ottobre, l'ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni di carcere con «esecuzione provvisoria» della pena, già prima del processo d'appello.

Il carcere, come già trapelato ieri, sarà quello parigino della Santé. Per il suo status e per l'età (70 anni), l'ex presidente sarà assegnato a un settore del penitenziario destinato alle persone «vulnerabili», in una cella di 9 metri quadrati.

«Le celle – spiega Hugo Vitry, segretario locale del sindacato Giustizia alla Santé, intervistato da BFM TV – non hanno niente di meno e niente di più delle altre celle dei differenti bracci del carcere. All'interno avrà la sua doccia, il frigorifero, la televisione, come gli altri detenuti. Non ci sarà alcun trattamento di favore».

Isolati dal resto dei detenuti, le personalità pubbliche ospitate in questo settore della Santé restano in cella 23 ore su 24, con un'ora d'aria al giorno come minimo.