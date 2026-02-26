  1. Clienti privati
Sparita dal 1. febbraio L'anchor della Nbc Savannah Guthrie abbandona le ricerche della madre Nancy

SDA

26.2.2026 - 15:13

La madre della conduttrice televisiva Savannah Guthrie è scomparsa.
Evan Vucci/AP/dpa

Savannah Guthrie lascia l'Arizona e le ricerche della madre Nancy, scomparsa di casa a Tucson il 1. febbraio. L'anchor della Nbc, che aveva rinunciato alle Olimpiadi di Milano-Cortina, tornerà a New York a condurre il programma mattutino «Today»: un nuovo segnale che la famiglia ha perso le speranze di ritrovare viva l'ottuagenaria.

Keystone-SDA

26.02.2026, 15:13

26.02.2026, 15:49

«La sua famiglia ha bisogno di lei», hanno detto fonti al Daily Mail ammettendo la cruda realtà, ovvero che potrebbero volerci mesi se non anni per ritrovare i resti dell'anziana.

La figlia, in un nuovo video nei giorni scorsi, aveva aumentato a un milione di dollari la ricompensa per chi avesse dato notizie della madre.

Nel video, l'anchor aveva rivelato un nuovo dettaglio: Nancy, 84 anni, è stata «rapita dal suo letto» nella notte tra il 31 gennaio e il 2. febbraio dopo essere stata a cena per l'ultima volta dalla figlia Annie e dal genero.

