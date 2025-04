Viaggiatori in fila allo scalo Ben Gurion di Tel Aviv per il riconoscimento biometrico. Keystone

L'aeroporto internazionale di Ginevra vorrebbe utilizzare il riconoscimento facciale per migliorare il flusso dei passeggeri e la sicurezza, come ha ha rivelato l'emittente romanda RTS. Il progetto è in attesa del via libera della Confederazione.

«Il volto del passeggero diventerebbe la sua carta d'imbarco», ha riassunto il direttore tecnico dello scalo, Massimo Gentile, intervistato dal programma «Mise au Point».

Ma come funziona concretamente il riconoscimento facciale? Quando un passeggero arriva in aeroporto, avrà un primo punto di contatto davanti al quale dovrà effettuare il check-in. Da quel momento in poi, come spiega Gentile, «l'immagine biometrica potrà essere utilizzata in tutti i passaggi aeroportuali in cui è richiesto il riconoscimento della carta d'imbarco o dei documenti».

Un sistema che, secondo il direttore tecnico, contribuirebbe ad aumentare la sicurezza: «I dati sono molto affidabili, più affidabili del riconoscimento umano».

Serve il via libera della Confederazione

Massimo Gentile sottolinea che l'aeroporto dispone ora delle apparecchiature del caso. Ma la biometria non è ancora stata attivata, e non lo sarà finché non riceveranno l'autorizzazione a farlo.

Secondo la RTS, tutti gli aeroporti del Paese condividono questo progetto. La revisione della legge sull'aviazione civile, però, non è prevista prima della fine del 2026. Un progetto analogo delle FFS aveva suscitato molto clamore nel 2023, il che lascia presagire che anche questa iniziativa sarà oggetto di ampio dibattito.