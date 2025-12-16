  1. Clienti privati
Meteo Le possibilità di avere un bianco Natale in Svizzera sono scarse

SDA

16.12.2025 - 16:55

Di neve, neanche l'ombra.
Keystone

Gli amanti della tradizionale atmosfera natalizia dovranno mettersi il cuore in pace: un 25 dicembre imbiancato sarà praticamente impossibile, perlomeno in pianura.

Keystone-SDA

16.12.2025, 17:00

Lo comunica oggi l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), secondo cui non vi saranno nevicate significative durante le festività.

Al di sotto dei 1000 metri di quota non è prevista neve durante il periodo natalizio, ha riferito MeteoSvizzera a Keystone-ATS. In ogni caso, secondo le previsioni attuali in montagna il tempo sarà prevalentemente soleggiato.

Al nord delle Alpi, MeteoSvizzera prevede in pianura la formazione di nebbia, accompagnata occasionalmente dalla bise. Le temperature massime dovrebbero oscillare tra 1 e 6 gradi, mentre al sud potrebbero spingersi fino ai 10 gradi.

Agli appassionati dei Natali innevati non resta che aggrapparsi alla speranza di un cambio di condizioni in extremis nei prossimi nove giorni: come sempre, ricorda infatti l'ufficio federale, non è ancora possibile formulare previsioni definitive con così largo preavviso.

