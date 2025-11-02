Immagine simbolica. Hendrik Schmidt/dpa

In Italia il raccolto di nocciole è il peggiore degli ultimi decenni. Gli esperti prevedono prezzi ancora più alti per i prodotti che le contengono, come la Nutella. La Cina verrà in soccorso?

DPA dpa

Il raccolto di nocciole in Italia per quest'anno è terminato. Anche ad altitudini più elevate, come in Sicilia, dove le nocciole rimangono sui cespugli più a lungo che in Piemonte, tutto è stato colto.

Ed è già chiaro che il bottino è il peggiore degli ultimi decenni. Secondo le stime delle principali associazioni agricole, sono state raccolte solo circa 70'000 tonnellate, la metà della media degli anni precedenti.

È probabile che questo si ripercuota anche sulle tavole della colazione in Svizzera: le nocciole sono uno degli ingredienti più importanti delle creme spalmabili come la Nutella.

L'esperta Ursula Schockemöhle dell'Agrarmarkt Informations-Gesellschaft tedesca afferma: «La produzione di prodotti a base di nocciole diventerà sicuramente più costosa per l'industria. Questo probabilmente si rifletterà anche sui prezzi al consumo».

Quindi un barattolo di Nutella al supermercato costerà ancora di più?

La Nutella costa già di più

Secondo un'analisi dell'app di comparazione «Smhaggle», i prodotti a base di nocciole sono già diventati significativamente più cari negli ultimi anni: per 450 grammi di Nutella si pagano oggi 3,54 franchi - il 27% in più rispetto al 2022 - e il prezzo è aumentato di 28 centesimi solo a maggio.

Le ragioni principali dello scarso raccolto in Italia sono i cambiamenti climatici, con un inverno mite, piogge abbondanti in primavera e siccità in estate, e un parassita: la cimice delle nocciole (Phylus coryli).

L'associazione di categoria, Confagricoltura, afferma che «la produzione nazionale di nocciole è in caduta libera».

Anche la Confederazione italiana agricoltori (CIA) parla di «un altro anno nero», il terzo consecutivo. L'anno scorso la cifra era di 85'000 tonnellate, nel 2023 era ancora di 102'000 tonnellate. Secondo le stime, più di 30'000 posti di lavoro in Italia dipendono direttamente o indirettamente dal commercio di nocciole.

Cala anche la qualità

Il raccolto non è solo più scarso, in molti luoghi anche la qualità è più scadente. In Piemonte - la più importante regione di coltivazione del nord, dove ha sede la Ferrero, casa madre della Nutella - le nocciole cadono dai cespugli con maggiore frequenza, anche prima della maturazione.

La situazione non è migliore in altre regioni, come il Lazio, la Campania e la Sicilia. Gli ambientalisti criticano da tempo il fatto che intere zone d'Italia siano desertificate dalle monocolture di nocciole.

Per la Nutella, uno dei marchi più noti in Italia, lo scarso raccolto è un problema. Ferrero produce ogni anno circa 500'000 tonnellate di crema spalmabile alle nocciole.

L'azienda - il cui fatturato annuo si aggira intorno ai 16,8 miliardi di franchi - si rifornisce da tempo di nocciole anche al di fuori del proprio Paese, in particolare in Turchia, il più importante produttore mondiale. Quest'anno, però, anche lì il raccolto è stato più scarso, soprattutto a causa dei danni provocati dal gelo.

Ferrero non si sbottona sui prezzi

La stessa Ferrero tace sul possibile impatto sul costo della Nutella. «Non forniamo informazioni sui prezzi», si limita a dire. Di norma, però, i costi più alti delle materie prime nell'industria alimentare si ripercuotono sulle tasche dei clienti, anche se con un leggero ritardo.

Schockemöhle si aspetta un aumento minore per la Nutella rispetto alla granella di nocciole non lavorate. Ciò è dovuto anche al fatto che il leader del settore utilizza un numero relativamente basso di nocciole: secondo l'etichetta, la Nutella ne è composta per il 13%.

Altri produttori ne utilizzano una quantità significativamente maggiore per le loro creme. Il marchio tedesco Nudossi, per esempio, indica una percentuale del 36%, mentre per il prodotto dell'azienda italiana Baratti & Milano la percentuale si alza al 51%.

Secondo gli esperti, è possibile che in futuro i produttori si riforniscano da altri Paesi. Fra gli esportatori potrebbero esserci gli Stati Uniti, dove il raccolto è stato buono, e anche la Cina, le cui noci sono già disponibili nei discount tedeschi.