Scenari quasi spettrali a Baghdad a causa di una violenta tempesta di sabbia 19.05.2026

Una tempesta di sabbia particolarmente violenta sta creando scenari spettrali a Baghdad, in Iraq. Queste condizioni meteorologiche estreme, con raffiche di polvere arancione, si verificano sempre più spesso nel Paese, con gravi conseguenze per la salute delle persone.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Una violenta tempesta di sabbia ha avvolto la capitale irachena Baghdad in una densa nube di polvere arancione. In alcuni casi persino i ponti, gli edifici e il fiume Tigri sono a malapena riconoscibili.

La visibilità si è ridotta drasticamente, rendendo la vita di ogni giorno difficile in molte aree.

Pericolo per milioni di persone

Le tempeste di sabbia fanno parte della vita quotidiana in Iraq da anni. Tuttavia, gli esperti avvertono che le condizioni meteorologiche estreme stanno diventando sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, della siccità e della crescente desertificazione.

Per la popolazione, questo non significa solo caos del traffico, ma anche un serio rischio per la salute: le polveri sottili possono infatti penetrare in profondità nei polmoni e aggravare le malattie respiratorie.

Le immagini che giungono da Baghdad mostrano in modo impressionante quanto sia estrema la situazione in queste ore.

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