A Parigi si scia 07.01.2026

Il clima invernale ha messo sotto scacco la capitale francese. Mentre i pendolari restano intrappolati negli ingorghi, altri si godono la neve fresca. C'è persino chi si mette a sciare sulla collina di Montmartre.

Hai fretta? blue News riassume per te La neve manda in tilt il traffico parigino, bloccando strade, treni e voli.

Le temperature scendono sotto zero e cadono fino a cinque centimetri di neve.

Turisti e residenti si godono Parigi imbiancata, con sci improvvisati a Montmartre. Mostra di più

Frustrazione e gioia possono convivere a pochi passi di distanza. Basta che cada un po' di neve perché a Parigi scoppi il caos nel traffico: le auto rimangono bloccate nelle code, i treni procedono a rilento o si fermano del tutto e alcuni voli vengono cancellati.

Le temperature scendono fino a meno quattro gradi e si accumulano fino a cinque centimetri di neve.

Nonostante tutto, turisti e residenti della capitale francese si lasciano conquistare dall'improvviso arrivo dell'inverno.

La Torre Eiffel innevata, il Louvre imbiancato e l'Arco di Trionfo coperto di neve vengono fotografati senza sosta. E la collina di Montmartre si trasforma rapidamente in una pista improvvisata, con la basilica del Sacro Cuore a fare da suggestivo sfondo.