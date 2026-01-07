  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nevicata estrema Scene folli a Parigi: all'improvviso si scia in centro città

Adrian Kammer

7.1.2026

A Parigi si scia

A Parigi si scia

07.01.2026

Il clima invernale ha messo sotto scacco la capitale francese. Mentre i pendolari restano intrappolati negli ingorghi, altri si godono la neve fresca. C'è persino chi si mette a sciare sulla collina di Montmartre.

Adrian Kammer

07.01.2026, 19:32

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La neve manda in tilt il traffico parigino, bloccando strade, treni e voli.
  • Le temperature scendono sotto zero e cadono fino a cinque centimetri di neve.
  • Turisti e residenti si godono Parigi imbiancata, con sci improvvisati a Montmartre.
Mostra di più

Frustrazione e gioia possono convivere a pochi passi di distanza. Basta che cada un po' di neve perché a Parigi scoppi il caos nel traffico: le auto rimangono bloccate nelle code, i treni procedono a rilento o si fermano del tutto e alcuni voli vengono cancellati.

Le temperature scendono fino a meno quattro gradi e si accumulano fino a cinque centimetri di neve.

Nonostante tutto, turisti e residenti della capitale francese si lasciano conquistare dall'improvviso arrivo dell'inverno.

La Torre Eiffel innevata, il Louvre imbiancato e l'Arco di Trionfo coperto di neve vengono fotografati senza sosta. E la collina di Montmartre si trasforma rapidamente in una pista improvvisata, con la basilica del Sacro Cuore a fare da suggestivo sfondo.

I più letti

Un'esperta sulle parole del sindaco di Crans-Montana: «Un disastro sul piano comunicativo»
Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
La Cattedrale di Lugano gremita per i funerali della giovane deceduta a Crans-Montana
Il gestore de «Le Constellation» aveva il divieto di esercitare il Francia. Ecco perché
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni

Altre notizie

Stati Uniti. Agenti dell'Ice uccidono una donna a Minneapolis

Stati UnitiAgenti dell'Ice uccidono una donna a Minneapolis

Inferno a Crans-Montana. La Cattedrale di Lugano gremita per i funerali della giovane deceduta a Crans-Montana

Inferno a Crans-MontanaLa Cattedrale di Lugano gremita per i funerali della giovane deceduta a Crans-Montana

Le condizioni migliorano. Anche un calciatore ferito a Crans-Montana: è ustionato sul 30% del corpo

Le condizioni miglioranoAnche un calciatore ferito a Crans-Montana: è ustionato sul 30% del corpo