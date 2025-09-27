Schianto tra una Ferrari e un camion, denunciati oltre 60 pirati della strada

La Ferrari è stata completamente distrutta dall'impatto. Feuerwehr Wachenroth

Una Ferrari da 830 CV si è schiantata contro un camion in uno spettacolare incidente avvenuto martedì mattina sull'autostrada A3 in Baviera. Mentre tutte le persone coinvolte se la sono cavata con poco, decine di motociclisti hanno filmato l'accaduto suscitando indignazione: la polizia ha reagito prontamente.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Sull'autostrada A3 in Franconia, Baviera, una Ferrari si è scontrata con una Polestar e un camion.

Tutti i conducenti sono rimasti feriti, ma se la sono cavata con lesioni minori.

65 curiosi che hanno filmato l'accaduto, sono stati segnalati dalla polizia come pirati della strada e rischiano una multa fino a 200 euro e un punto di penalizzazione sulla patente. Mostra di più

Un incidente sull'autostrada A3 in Baviera ha avuto luogo martedì mattina: intorno alle 09:30, un 33enne alla guida di una Polestar voleva sorpassare un autoarticolato nei pressi di Wachenroth (distretto di Bamberg).

Nel farlo ha trascurato una Ferrari 12 Cilindri da 830 CV in avvicinamento. Il 53enne pilota di auto sportive non è riuscito a prendere una manovra evasiva e si è verificato un tamponamento.

Secondo la polizia, la Ferrari si è schiantata contro la fiancata della Polestar e poi contro la barriera centrale. Entrambi i veicoli si sono incastrati, sono andati in testacoda e infine hanno tamponato il camion.

Il camionista 50enne, che ha perso il controllo del mezzo di 40 tonnellate, si è schiantato su un fianco. Tutti e tre i conducenti e un copilota di 44 anni sono rimasti feriti, ma sono miracolosamente scampati a lesioni gravi.

Denunciata una sessantina di pirati della strada

Auto e camion sono stati in gran parte distrutti nell'incidente, e i detriti hanno danneggiato anche due veicoli che circolavano sul lato opposto della carreggiata. Il camion trasportava mangime per cavalli, che dopo l'incidente si è sparpagliato sulla strada.

Non è stato solo l'incidente a suscitare indignazione, ma anche le reazioni di molti utenti della strada: numerosi automobilisti hanno filmato o fotografato la scena dell'incidente con telefoni cellulari o tablet, alcuni anche dal traffico opposto.

La polizia era però preparata e ha annotato i numeri di targa. In totale sono stati denunciati 65 pirati della strada. Rischiano una multa fino a 200 euro e un punto sulla patente.

Anche la mancanza di una corsia di soccorso ha causato ritardi. I servizi di emergenza hanno dovuto fare diversi annunci per assicurarsi che i veicoli nell'ingorgo si allineassero correttamente. «All'inizio abbiamo avuto difficoltà a raggiungere il luogo dell'incidente», ha dichiarato un portavoce della polizia.

L'autostrada in direzione di Norimberga è rimasta chiusa a lungo dopo l'incidente e il traffico è stato ampiamente deviato.