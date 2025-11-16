Schweizer BuchpreisIl premio svizzero del libro va alla zurighese Dorothee Elmiger
SDA
16.11.2025 - 17:30
Lo Schweizer Buchpreis – il premio svizzero del libro, che onora gli scrittori tedescofoni residenti nella Confederazione – è stato attribuito alla 40enne zurighese Dorothee Elmiger.
La già vincitrice alcune settimane or sono del Deutscher Buchpreis ha ottenuto il riconoscimento per il romanzo «Die Holländerinnen» (Le olandesi).
Si tratta di un «testo sensuale e agile che ci trasporta in un vortice di lettura», ha commentato la giuria riunita a Basilea nell'ambito del festival di letteratura BuchBasel. «Nel suo romanzo Dorothee Elmiger affronta il tema della violenza nelle sue diverse forme e rende fisicamente percepibile il senso di disorientamento, una sensazione che caratterizza il nostro presente».
Alla premiata andranno 30'000 franchi. Per l'edizione di quest'anno – la 18esima – una cinquantina di editori hanno presentato un totale di 94 libri.