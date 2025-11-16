  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Schweizer Buchpreis Il premio svizzero del libro va alla zurighese Dorothee Elmiger

SDA

16.11.2025 - 17:30

Dorothee Elmiger si è fatta un nome in ambito tedescofono.
Dorothee Elmiger si è fatta un nome in ambito tedescofono.
Keystone

Lo Schweizer Buchpreis – il premio svizzero del libro, che onora gli scrittori tedescofoni residenti nella Confederazione – è stato attribuito alla 40enne zurighese Dorothee Elmiger.

Keystone-SDA

16.11.2025, 17:30

16.11.2025, 17:44

La già vincitrice alcune settimane or sono del Deutscher Buchpreis ha ottenuto il riconoscimento per il romanzo «Die Holländerinnen» (Le olandesi).

Si tratta di un «testo sensuale e agile che ci trasporta in un vortice di lettura», ha commentato la giuria riunita a Basilea nell'ambito del festival di letteratura BuchBasel. «Nel suo romanzo Dorothee Elmiger affronta il tema della violenza nelle sue diverse forme e rende fisicamente percepibile il senso di disorientamento, una sensazione che caratterizza il nostro presente».

Alla premiata andranno 30'000 franchi. Per l'edizione di quest'anno – la 18esima – una cinquantina di editori hanno presentato un totale di 94 libri.

I più letti

700'000 franchi in poco più di un mese: ecco dov'è uno dei radar più redditizi della Svizzera
La Casa Bianca commenta: «Accordo storico con la Svizzera, ecco quali sono i vantaggi»
La Svizzera batte la Svezia con una grande prestazione corale, ma c'è un bocciato
Il treno notturno da Zurigo a Vienna arriva con un mega ritardo... due giorni di fila
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio

Altre notizie

Cos'è successo?. Il treno notturno da Zurigo a Vienna arriva con un mega ritardo... due giorni di fila

Cos'è successo?Il treno notturno da Zurigo a Vienna arriva con un mega ritardo... due giorni di fila

Lutto negli Stati Uniti. Addio a Alice Wong, paladina dei diritti dei disabili

Lutto negli Stati UnitiAddio a Alice Wong, paladina dei diritti dei disabili

La ricetta perfetta. Mondiale della fondue, la vittoria è friborghese

La ricetta perfettaMondiale della fondue, la vittoria è friborghese