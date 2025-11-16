Dorothee Elmiger si è fatta un nome in ambito tedescofono. Keystone

Lo Schweizer Buchpreis – il premio svizzero del libro, che onora gli scrittori tedescofoni residenti nella Confederazione – è stato attribuito alla 40enne zurighese Dorothee Elmiger.

Keystone-SDA SDA

La già vincitrice alcune settimane or sono del Deutscher Buchpreis ha ottenuto il riconoscimento per il romanzo «Die Holländerinnen» (Le olandesi).

Si tratta di un «testo sensuale e agile che ci trasporta in un vortice di lettura», ha commentato la giuria riunita a Basilea nell'ambito del festival di letteratura BuchBasel. «Nel suo romanzo Dorothee Elmiger affronta il tema della violenza nelle sue diverse forme e rende fisicamente percepibile il senso di disorientamento, una sensazione che caratterizza il nostro presente».

Alla premiata andranno 30'000 franchi. Per l'edizione di quest'anno – la 18esima – una cinquantina di editori hanno presentato un totale di 94 libri.