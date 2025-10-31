  1. Clienti privati
In Svizzera non c'è una misura simile Il casco diventa obbligatorio sulle piste da sci in Italia

SDA

31.10.2025 - 14:36

Il casco diventa obbligatorio sulle piste da sci italiane. (Immagine d'archivio).
Keystone

Indossare il casco diventa obbligatorio sulle piste di sci in Italia. La regola entra in vigore da domani. In Svizzera non esiste una misura simile.

Keystone-SDA

31.10.2025, 14:38

L'Italia è in questo modo il primo Paese in Europa a imporre un obbligo generalizzato del casco sulle piste. La norma include anche chi pratica snowboard e slitta, avevano già reso noto questa estate diversi media italiani. Sull'argomento è ora tornata la RTS.

Chi infrange la legge dovrà pagare una multa fino a 150 euro. In caso di recidiva, potrebbe persino essere ritirato lo skipass.

Nessun obbligo in Svizzera

Nessun obbligo esiste invece a questo proposito in Svizzera. Norme più restrittive non porterebbe a molto «poiché già oggi oltre il 95% degli sciatori indossa un casco», ha detto ai microfoni della RTS Lucien Combaz, portavoce dell'Ufficio prevenzioni infortuni (Upi).

Nemmeno a Zermatt (VS), dove le piste conducono fino al Bel Paese, è previsto un obbligo, hanno detto a Keystone-ATS gli Impianti di risalita della stazione vallesana, confermando quando riportato dall'emittente romanda. Nel comprensorio i clienti vengono però informati, tramite sito internet, della nuova regola vigente oltre confine.

