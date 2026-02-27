  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ex nazionale azzurra Sci italiano in lutto: sotto la valanga in Valtellina ha perso la vita Marika Mascherona

Sara Matasci

27.2.2026

Elicottero di soccorso all'opera.
Elicottero di soccorso all'opera.
Soccorso Alpino

È stata resa nota l'identità delle due persone che hanno perso la vita giovedì, travolte da una valanga sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia. Una di loro, Marika Mascherona, era un volto conosciuto dello sci italiano.

Sara Matasci

27.02.2026, 11:02

27.02.2026, 11:39

È notizia di ieri, giovedì, che due persone - un uomo e una donna di età tra i 20 e i 30 anni - sono morte dopo essere state travolte da una valanga sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina.

Dal confine. Una valanga travolge due persone in Valtellina, morti due giovani

Dal confineUna valanga travolge due persone in Valtellina, morti due giovani

E ora sono emersi anche i nomi delle vittime della montagna: si tratta della 27enne Marika Mascherona e del 25enne Alberto De Maron, entrambi esperti sciatori e, soprattutto la prima, un volto noto in Italia.

La giovane di Bormio era infatti una maestra di sci e, in passato, aveva fatto parte della Nazionale azzurra, tanto da arrivare anche alla Coppa Europa (il suo miglior risultato è stato il 14mo posto in slalom a inizio 2022, sulle nevi svizzere di Hasliberg), come riporta «NeveItalia.it».

Aveva poi lasciato l’agonismo per entrare nella squadra dei maestri di sci della Scuola Sertorelli di Bormio. Condivideva la sua grande passione per lo sci alpinismo con la sorella Katia, che pratica ancora da professionista.

Un cornicione si è staccato sotto i loro piedi

Insieme a lei, sotto la neve della Valtellina, ha perso la vita anche Alberto De Maron, classe 2001.

Secondo i soccorritori, un cornicione si sarebbe staccato sotto i loro piedi, facendo precipitare i due giovani dalle rocce.

Una terza persona, che era con loro, ha assistito al dramma e lanciato l’allarme, ma non c’è stato nulla da fare per Marika e Alberto.

I più letti

Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Le pagelle della terza serata di Sanremo: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk inutile
Sci italiano in lutto: sotto la valanga in Valtellina ha perso la vita Marika Mascherona
Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio

Altre notizie

Svizzera. FFS vittime di una frode milionaria nel corso di diversi anni, ex dipendente indagato

SvizzeraFFS vittime di una frode milionaria nel corso di diversi anni, ex dipendente indagato

Rogo di Capodanno. Gli avvocati dei Moretti: «Basta con le fake news, il dramma è stato un incidente»

Rogo di CapodannoGli avvocati dei Moretti: «Basta con le fake news, il dramma è stato un incidente»

Ecco il video. Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti

Ecco il videoDalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti