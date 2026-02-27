Sci italiano in lutto: sotto la valanga in Valtellina ha perso la vita Marika Mascherona

Elicottero di soccorso all'opera. Soccorso Alpino

È stata resa nota l'identità delle due persone che hanno perso la vita giovedì, travolte da una valanga sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia. Una di loro, Marika Mascherona, era un volto conosciuto dello sci italiano.

È notizia di ieri, giovedì, che due persone - un uomo e una donna di età tra i 20 e i 30 anni - sono morte dopo essere state travolte da una valanga sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina.

E ora sono emersi anche i nomi delle vittime della montagna: si tratta della 27enne Marika Mascherona e del 25enne Alberto De Maron, entrambi esperti sciatori e, soprattutto la prima, un volto noto in Italia.

La giovane di Bormio era infatti una maestra di sci e, in passato, aveva fatto parte della Nazionale azzurra, tanto da arrivare anche alla Coppa Europa (il suo miglior risultato è stato il 14mo posto in slalom a inizio 2022, sulle nevi svizzere di Hasliberg), come riporta «NeveItalia.it».

Aveva poi lasciato l’agonismo per entrare nella squadra dei maestri di sci della Scuola Sertorelli di Bormio. Condivideva la sua grande passione per lo sci alpinismo con la sorella Katia, che pratica ancora da professionista.

Un cornicione si è staccato sotto i loro piedi

Insieme a lei, sotto la neve della Valtellina, ha perso la vita anche Alberto De Maron, classe 2001.

Secondo i soccorritori, un cornicione si sarebbe staccato sotto i loro piedi, facendo precipitare i due giovani dalle rocce.

Una terza persona, che era con loro, ha assistito al dramma e lanciato l’allarme, ma non c’è stato nulla da fare per Marika e Alberto.