Per ora le ricerche degli autori da parte della polizia cantonale non hanno dato esito positivo. (Foto simbolica) Keystone

Nel canton Sciaffusa, nella notte tra sabato e oggi, domenica, due uomini hanno fatto irruzione in due garage. Hanno rubato un'auto a Beringen e in seguito ne hanno data fuoco a una. La ricerca dei ladri non ha per ora dato alcun risultato.

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Lo riferisce la polizia cantonale sciaffusana in un comunicato odierno.

Attorno alle 2.45 i due uomini sono invece entrati in un garage di Siblingen e poi si sono allontanati dal villaggio.

Circa mezz'ora dopo un residente ha notato due giovani in piedi accanto a un'auto nei pressi del negozio del paese sempre a Siblingen. Ha chiesto ai due se avessero bisogno, ma gli uomini sono saliti a bordo dell'auto hanno messo in moto e sono ripartiti, per fermarsi qualche metro più avanti, in direzione di Schleitheim.

Poco dopo il residente ha sentito un vetro rompersi e un allarme acustico. I due uomini sono corsi di nuovo verso l'auto, urtando un veicolo in sosta durante la manovra, prima di darsi alla fuga con l'auto, che era sprovvista di targa. I ladri hanno infine abbandonato l'auto rubata nel primo garage a Beringen, prima di darle fuoco.