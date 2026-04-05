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Furto Sciaffusa, rubano un'auto e le danno fuoco

SDA

5.4.2026 - 21:19

Per ora le ricerche degli autori da parte della polizia cantonale non hanno dato esito positivo. (Foto simbolica)
Per ora le ricerche degli autori da parte della polizia cantonale non hanno dato esito positivo. (Foto simbolica)
Keystone

Nel canton Sciaffusa, nella notte tra sabato e oggi, domenica, due uomini hanno fatto irruzione in due garage. Hanno rubato un'auto a Beringen e in seguito ne hanno data fuoco a una. La ricerca dei ladri non ha per ora dato alcun risultato.

Keystone-SDA

05.04.2026, 21:19

Lo riferisce la polizia cantonale sciaffusana in un comunicato odierno.

Attorno alle 2.45 i due uomini sono invece entrati in un garage di Siblingen e poi si sono allontanati dal villaggio.

Circa mezz'ora dopo un residente ha notato due giovani in piedi accanto a un'auto nei pressi del negozio del paese sempre a Siblingen. Ha chiesto ai due se avessero bisogno, ma gli uomini sono saliti a bordo dell'auto hanno messo in moto e sono ripartiti, per fermarsi qualche metro più avanti, in direzione di Schleitheim.

Poco dopo il residente ha sentito un vetro rompersi e un allarme acustico. I due uomini sono corsi di nuovo verso l'auto, urtando un veicolo in sosta durante la manovra, prima di darsi alla fuga con l'auto, che era sprovvista di targa. I ladri hanno infine abbandonato l'auto rubata nel primo garage a Beringen, prima di darle fuoco.

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