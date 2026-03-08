  1. Clienti privati
Spazio Uno sciame di meteoriti danneggia delle case in Germania

SDA

8.3.2026 - 21:55

Danni alle abitazioni si sono registrati nell'Hunsrück, nell'Eifel e a Coblenza. (Foto simbolica)
Danni alle abitazioni si sono registrati nell'Hunsrück, nell'Eifel e a Coblenza. (Foto simbolica)
Keystone

In Germania meteoriti hanno causato danni ad alcuni tetti e alcune case nel Land dell'ovest della Renania-Palatinato. Lo ha riferito un portavoce della polizia, secondo quanto riporta la DPA.

Keystone-SDA

08.03.2026, 21:55

08.03.2026, 22:04

I danni sono stati segnalati nell'Hunsrück, nell'Eifel e a Coblenza. «Stasera, verso le 19, nel quartiere Guels di Coblenza, un corpo celeste bruciato è caduto sul tetto di un'abitazione. Nessuno è rimasto ferito», ha comunicato la polizia di Coblenza. I vigili del fuoco e la polizia sono sul posto. «In base alle informazioni a nostra disposizione, non sussiste più alcun pericolo», continua la polizia.

Tanti tedeschi, nella parte occidentale del Paese, sino rimasti a lungo col fiato sospeso davanti al fenomeno luminoso, inizialmente sconosciuto, avvistato in serata.

Testimoni oculari ne hanno scritto sui social dalla Bassa Sassonia, dall'Assia, dalla Renania-Palatinato, dal Saarland, dal Baden-Wuerttemberg e dalla Renania Settentrionale-Vestfalia.

