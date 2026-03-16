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Ecco quando Sciopero all'aeroporto di Berlino, interessati 8 voli Swiss

SDA

16.3.2026 - 19:23

LA torre di controllo dell'aeroporto di Berlino-Brandeburgo
LA torre di controllo dell'aeroporto di Berlino-Brandeburgo
Keystone

Dopodomani è previsto uno sciopero degli operatori dell'aeroporto di Berlino-Brandeburgo, indetto dal sindacato Verdi per chiedere aumenti salariali.

Keystone-SDA

16.03.2026, 19:23

16.03.2026, 19:26

Il traffico passeggeri dello scalo sarà completamente interrotto. La misura interesserà 445 voli, di cui otto di Swiss.

Interpellata da Keystone-ATS, la compagnia aerea ha indicato che sta facendo il possibile per trovare soluzioni alternative con i passeggeri.

Questi ultimi sono inoltre liberi di posticipare autonomamente il proprio viaggio a una data a loro scelta o di cancellare il volo. In tal caso verrà rimborsato l'intero prezzo del biglietto.

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