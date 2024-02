Lo sciopero dei controllori in Francia avrà ripercussioni sul traffico ferroviario anche in Svizzera da stasera a lunedì mattina.

Immagine simbolica sda

Secondo le ferrovie francesi (SNCF), circa la metà dei treni a lunga percorrenza sarà cancellata. Le FFS consigliano ai passeggeri di informarsi prima di partire.

In Francia, lo sciopero cade in un fine settimana di vacanze scolastiche in diverse grandi città. Secondo le FFS, la SNCF pubblicherà su Internet l'intero orario dello sciopero stasera.

L'operatore dei treni ad alta velocità TGV Lyria ha già annunciato che domani saranno cancellati cinque collegamenti tra Parigi e varie città svizzere come Ginevra, Losanna, Basilea e Zurigo e che oggi renderà note le cancellazioni per sabato e domenica.

