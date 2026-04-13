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Traffico aereo Sciopero Lufthansa in Germania, ripercussioni anche in Svizzera

SDA

13.4.2026 - 17:28

Lo sciopero di Lufthansa ha causato la cancellazione di diversi voli tra Svizzera e Germania
Lo sciopero di Lufthansa ha causato la cancellazione di diversi voli tra Svizzera e Germania
Keystone

A causa dello sciopero odierno della compagnia aerea tedesca Lufthansa – casa madre di Swiss-, diversi voli tra la Svizzera e la Germania sono stati cancellati. Lo hanno confermato a Keystone-ATS i portavoce degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo.

Keystone-SDA

13.04.2026, 17:28

13.04.2026, 17:35

L'aeroscalo di Ginevra ha annunciato la soppressione di complessivamente sei voli – tre per e da Monaco, Francoforte e Düsseldorf – previsti in mattinata.

All'aeroporto di Zurigo sono stati annullati in totale 12 arrivi e 12 partenze di Lufthansa ed Eurowings, mentre l'EuroAirport di Basilea ha comunicato «la cancellazione di tre arrivi e tre partenze della Lufthansa verso Monaco».

Lo sciopero iniziato oggi prosegue fino domani alle 23.59: l'astensione avviene nell'ambito della vertenza sulle condizioni dei circa 20'000 accompagnatori di volo di Lufthansa, e del piano sociale relativo agli 800 dipendenti di Cityline, la filiale in via di chiusura del gruppo tedesco.

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