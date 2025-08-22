I dipendenti di AAS forniscono assistenza a terra, tra l'altro, alle compagnie aeree Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro e GP Aviation. Keystone

I dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso l'aeroporto di Zurigo hanno indetto uno sciopero per questo pomeriggio. Ciò potrebbe causare cancellazioni di voli.

L'ufficio media dello scalo zurighese ha confermato all'agenzia di stampa Keystone-ATS, un'informazione in tal senso riportata dal «Blick». Stando al quotidiano svizzerotedesco, l'aeroporto è a conoscenza dei piani di sciopero del sindacato e dei dipendenti di AAS. Lo sciopero dovrebbe iniziare alle 14:00.

Secondo l'aeroporto, AAS fornisce servizi di assistenza a terra, tra l'altro, alle compagnie aeree Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro e GP Aviation. Dalle ore 14 fino alla chiusura, l'AAS dovrebbe gestire complessivamente 35 voli.

Questa mattina, secondo lo scalo, non era ancora chiaro quali voli sarebbero stati interessati dallo sciopero. I passeggeri saranno informati direttamente dalle compagnie aeree.