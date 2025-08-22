  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Trasporti aerei Uno sciopero allo scalo di Zurigo potrebbe causare cancellazioni di voli

SDA

22.8.2025 - 09:17

I dipendenti di AAS forniscono assistenza a terra, tra l'altro, alle compagnie aeree Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro e GP Aviation.
I dipendenti di AAS forniscono assistenza a terra, tra l'altro, alle compagnie aeree Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro e GP Aviation.
Keystone

I dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso l'aeroporto di Zurigo hanno indetto uno sciopero per questo pomeriggio. Ciò potrebbe causare cancellazioni di voli.

Keystone-SDA

22.08.2025, 09:17

22.08.2025, 09:19

L'ufficio media dello scalo zurighese ha confermato all'agenzia di stampa Keystone-ATS, un'informazione in tal senso riportata dal «Blick». Stando al quotidiano svizzerotedesco, l'aeroporto è a conoscenza dei piani di sciopero del sindacato e dei dipendenti di AAS. Lo sciopero dovrebbe iniziare alle 14:00.

Secondo l'aeroporto, AAS fornisce servizi di assistenza a terra, tra l'altro, alle compagnie aeree Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro e GP Aviation. Dalle ore 14 fino alla chiusura, l'AAS dovrebbe gestire complessivamente 35 voli.

Questa mattina, secondo lo scalo, non era ancora chiaro quali voli sarebbero stati interessati dallo sciopero. I passeggeri saranno informati direttamente dalle compagnie aeree.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Rösti lavora a una nuova tassa sulle auto: ecco gli automobilisti che ne saranno colpiti
Vladimir Luxuria insultata sui social per una foto in bikini, ecco la sua risposta

Altre notizie

Ecco però cosa rischia. Turista ruba dei reperti da Pompei, ma si salva dalla «maledizione»

Ecco però cosa rischiaTurista ruba dei reperti da Pompei, ma si salva dalla «maledizione»

A marzo 2026. Philippe Lazzarini lascerà l'UNRWA

A marzo 2026Philippe Lazzarini lascerà l'UNRWA

Sul Gemello del Breithorn. Messi in salvo due alpinisti dopo una notte a 4000 metri sul Monte Rosa

Sul Gemello del BreithornMessi in salvo due alpinisti dopo una notte a 4000 metri sul Monte Rosa