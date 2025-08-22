Trasporti aereiUno sciopero allo scalo di Zurigo potrebbe causare cancellazioni di voli
SDA
22.8.2025 - 09:17
I dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso l'aeroporto di Zurigo hanno indetto uno sciopero per questo pomeriggio. Ciò potrebbe causare cancellazioni di voli.
Keystone-SDA
22.08.2025, 09:17
22.08.2025, 09:19
SDA
L'ufficio media dello scalo zurighese ha confermato all'agenzia di stampa Keystone-ATS, un'informazione in tal senso riportata dal «Blick». Stando al quotidiano svizzerotedesco, l'aeroporto è a conoscenza dei piani di sciopero del sindacato e dei dipendenti di AAS. Lo sciopero dovrebbe iniziare alle 14:00.
Secondo l'aeroporto, AAS fornisce servizi di assistenza a terra, tra l'altro, alle compagnie aeree Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro e GP Aviation. Dalle ore 14 fino alla chiusura, l'AAS dovrebbe gestire complessivamente 35 voli.
Questa mattina, secondo lo scalo, non era ancora chiaro quali voli sarebbero stati interessati dallo sciopero. I passeggeri saranno informati direttamente dalle compagnie aeree.