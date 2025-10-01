Gli scoiattoli possono diventare aggressivi (immagine simbolica). Imago

Gli abitanti di una città della Bay Area di San Francisco sono all'erta per uno scoiattolo aggressivo che ha causato il ricovero di almeno due persone.

I residenti sono stati avvertiti tramite volantini e sono stati riportati altri attacchi simili da un animale che appare improvvisamente.

Gli esperti suggeriscono che l'aggressività degli scoiattoli sia spesso causata dal fatto che vengono nutriti, anche se confermano che non sono portatori di rabbia. Mostra di più

Gli abitanti di una città della Bay Area di San Francisco sono in allerta a causa di uno scoiattolo aggressivo che ha mandato almeno due persone al pronto soccorso per ricevere cure mediche.

Joan Heblack ha raccontato all'emittente «ABC» che stava camminando nel quartiere di Lucas Valley a San Rafael quando uno di questi animali è apparso all'improvviso e l'ha attaccata alla gamba, graffiandola e mordendola.

«Si è aggrappato alla mia gamba. La coda volava in aria. L'unica cosa che pensavo era :"Toglietemelo di dosso, toglietemelo di dosso!"», ha detto la giovane.

Anche Isabel Campoy ha riferito di essere stata attaccata mentre camminava nella stessa zona. Lo scoiattolo si è lanciato dal suolo verso il suo viso e si è ritrovato sul suo braccio, lasciandola sanguinante, ha raccontato.

Entrambe le donne si sono recate al pronto soccorso, ha riportato l'emittente televisiva.

Un comportamento già visto in passato

Sono stati affissi volantini per avvertire i residenti che lo scoiattolo è pericoloso e che più di cinque persone sono state attaccate da un «animaletto molto cattivo» che «appare dal nulla».

Lisa Bloch di Marin Humane ha dichiarato che non ci sono state segnalazioni di attacchi da metà settembre. Se lo scoiattolo dovesse riapparire, l'organizzazione no-profit coordinerà con lo Stato per rimuovere l'animale, ha detto.

«Abbiamo già visto questo tipo di comportamento in passato», ha riferito. «È quasi sempre perché qualcuno ha nutrito l'animale».

La cosa positiva è che gli scoiattoli non sono portatori di rabbia, ripetendo che non si dovrebbe mai dar da mangiare alla fauna selvatica.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.