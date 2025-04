Nicolò Zaniolo (in primo piano nella foto) è coinvolto nel caso scommesse. Keystone

Una dozzina i calciatori sono indagati per fatti fino al 2023, in un'inchiesta milanese su un giro di scommesse clandestine, che non riguarderebbe però partite di calcio.

Keystone-SDA SDA

Tra i nomi dei calciatori iscritti per aver scommesso illecitamente figurano quelli di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Weston McKennie, Raoul Bellanova, Angel Di Maria e Nicolò Zaniolo.

La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di cinque persone fisiche e una persona giuridica emesso per 1,5 milioni di euro.

Contestualmente, sono stati notificati i decreti di fissazione di interrogatorio preventivo a seguito della richiesta di applicazione, nei confronti dei cinque indagati, della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'indagine, come detto, coinvolge anche alcuni calciatori: nessuno si è però mai «venduto» le partite, ma avrebbero giocato per lo più su altre discipline, tra fine 2021 e ottobre 2023.