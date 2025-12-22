Scomparsa a tre anni, ritrovata dopo 42: ecco risolto un mistero lungo una vita

La polizia ha cercato invaso per anni questa bambina. È stata ritrovata solo 42 anni dopo, ma aveva un altro nome. La madre l'aveva portata via dal padre. National Center for Missing and Exploited Children / Facebook

Nel 1983 era stata denunciata la scomparsa di una bambina e ora, 42 anni dopo, è stata ritrovata. Ed emerge che, quella che ormai è una donna, non sapeva nulla della sua vera identità. Stando a quello che è emerso, era stata la madre a rapirla.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo ben 42 anni una donna del Kentucky, che sarebbe stata rapita dalla madre nel 1983, è stata ritrovata in Florida, sotto falsa identità.

Una segnalazione anonima, tramite la piattaforma «Crime Stoppers», ha portato alla sua identificazione grazie al confronto del DNA con quello della sorella.

La 46enne ha appreso solo di recente la sua vera identità e ha incontrato il padre per la prima volta. Mostra di più

Dopo ben 42 anni una donna dello Stato americano del Kentucky, che sarebbe stata rapita dalla madre negli anni '80, è stata ritrovata.

Stando alla «CNN» e al quotidiano «USA Today», che cita un portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Jefferson, la ora 46enne ha vissuto per decenni con la madre in un altro Stato sotto falsa identità.

Missing Kentucky girl found alive with new identity 42 years later — and she had no idea https://t.co/s2d5Ouryun pic.twitter.com/IkZ7JXKltG — New York Post (@nypost) December 18, 2025

Scomparsa senza lasciare traccia nel 1983

Secondo quanto riportato, sono state formulate accuse di interferenza con la custodia nei confronti della madre.

Il padre della ragazza aveva dichiarato che la moglie aveva voluto portare la figlia nello Stato della Georgia nel 1983 per intraprendere un nuovo lavoro e stabilirvi una casa di famiglia. Ma, al suo arrivo, le due erano scomparse senza lasciare traccia.

All'epoca fu quindi avviata un'operazione di ricerca in tutti gli Stati Uniti, che coinvolse anche l'FBI, come riportato dalla rivista «People».

Una soffiata sulla piattaforma no-profit «Crime Stoppers» avrebbe ora condotto gli investigatori alla madre, che era stata vista nella contea di Marion, in Florida, all'inizio dell'anno.

È stato quindi avviato un processo di confronto dei dati, compresa un'analisi con il DNA della sorella che vive a Louisville, identica al 99,9% a quella della donna in Florida.

Il video su X mostra le riprese di un agente di polizia mentre arresta la madre.

40-Year Cold Case Solved: Missing Girl Found, Mother Arrested Under Alias



On April 2, 1983, Debra Leigh Newton abducted her 3-year-old daughter, Michelle Marie Newton, from Louisville, Kentucky, after telling her husband she was moving for a job in Georgia. The pair vanished,… pic.twitter.com/wL6XnzwGRd — Police Incidents (@PoliceIncident) December 18, 2025

L'investigatore alla figlia: «Non sei chi pensi di essere»

La figlia ha appreso dagli agenti di polizia che viveva sotto falsa identità. «Non sei chi pensi di essere», le hanno detto, ha raccontato la figlia all'emittente della «CNN WLKY». «Sei una persona data per scomparsa».

La «CNN» ha riferito che la figlia ha finalmente potuto incontrare il padre: «È sempre stata nei nostri cuori», ha detto.

«Non riesco a descrivere il momento in cui sono tornato a casa e ho riabbracciato mia figlia».

Secondo i media, Steve Healey dell'ufficio dello sceriffo della contea di Jefferson ha parlato di un caso «straordinario» che si verifica solo una volta nell'intera carriera di un agente di polizia.

«Gli investigatori non si sono lasciati sfuggire le tracce - ha detto Healey - il loro lavoro e il coraggio di un informatore di Crime Stoppers ha restituito una figlia alla sua famiglia dopo quattro decenni».