Scomparsa per due settimane nel nulla, ritrovata viva la backpacker tedesca

La giovane backpacker Carolina Wilga è stata ritrovata viva dopo che era scomparsa per due settimane nell'outback dell'Australia occidentale. KEYSTONE

Carolina Wilga ha viaggiato per due anni attraverso l'Australia e per un paio di settimane di lei non c'era più traccia. È stata avviata una vasta ricerca nell'outback dell'Australia occidentale. Adesso la 26enne è stata trovata viva.

Keystone-SDA, Samuel Walder, Lea Oetiker Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Carolina Wilga, una backpacker tedesca scomparsa da oltre due settimane in Australia occidentale, è stata ritrovata viva nella boscaglia da un passante.

La 26enne era stata vista per l'ultima volta a Beacon il 29 giugno, e la sua mancanza di comunicazione aveva allarmato la famiglia, portando all'avvio di un'imponente operazione di ricerca.

Il suo furgone guasto era stato localizzato in una zona remota, e le ricerche si erano intensificate fino al ritrovamento che ha posto fine a giorni di preoccupazione. Mostra di più

Carolina Wilga, una giovane backpacker tedesca di 26 anni, è stata ritrovata viva dopo essere scomparsa per oltre due settimane nell'Australia occidentale.

Secondo quanto riportato da diversi media locali, tra cui il «Sydney Morning Herald», la donna è stata scoperta per caso da un passante mentre si trovava su un sentiero nella boscaglia.

Wilga era stata vista per l'ultima volta il 29 giugno nella cittadina rurale di Beacon, situata circa 330 chilometri a nord-est di Perth, nella regione del Wheatbelt, nota per le sue vaste coltivazioni di cereali.

Viaggiava da sola a bordo di un furgone Mitsubishi nero e argento del 1995, con targa dell'Australia occidentale, e dormiva prevalentemente in ostelli durante il suo soggiorno da backpacker. Il suo cellulare, spento da giorni, e la mancanza di comunicazioni avevano allarmato i genitori.

Imponente operazione di ricerca

Dopo la sua scomparsa, la polizia aveva avviato un'importante operazione di ricerca, coinvolgendo anche la squadra omicidi e il dipartimento investigativo, pur precisando che non vi erano indizi concreti di un crimine.

Gli elicotteri avevano perlustrato la boscaglia attorno a Beacon, mentre un appello pubblico era stato lanciato anche sui social.

Il suo furgone è stato individuato giovedì in una zona remota dell'outback e, secondo quanto riferito, presentava guasti tecnici, il che potrebbe spiegare il suo isolamento. Le autorità, dopo il ritrovamento del mezzo, avevano intensificato le ricerche nella zona.

La polizia non ha ancora confermato ufficialmente l'identità della donna ritrovata, ma tutto fa pensare che si tratti proprio di Carolina.

Dopo giorni di angoscia, il suo ritrovamento rappresenta un raro lieto fine in una terra tanto affascinante quanto selvaggia.