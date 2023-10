Scomparso 30 anni fa, ora è stato ritrovato. Ecco che fine aveva fatto

L'uomo ha avuto delle divergenze con la moglie Nelci... ed è scomparso. Screenshot «Pagina12»

Nella città argentina di Comodoro Rivadavia, un uomo è scomparso senza lasciare traccia ben 30 anni fa. Ora è stato ritrovato grazie a una nuova indagine della polizia nei vecchi archivi.

Hai fretta? blue News riassume per te 30 anni fa, Adolfo Enrique Sandoval Farias è uscito di casa con la classica frase «tesoro, vado a comprare le sigarette» e non è più tornato.

Grazie allo sviluppo delle tecnologie, una poliziotta ha trovato l'uomo grazie alle impronte digitali.

Il motivo della sua partenza è stato un semplice litigio con la moglie. Mostra di più

Nel 1993, l'allora 32enne Adolfo Enrique Sandoval Farias era uscito di casa per andare a comprare le sigarette. Ma non è più tornato. L'argentino di Comodoro Rivadavia scomparve senza lasciare traccia. Questo è quanto scrive «Pagina 12».

Non avendo più fatto ritorno, la moglie Nelci ne aveva denunciato la scomparsa, ma le autorità non erano mai riuscite a trovare traccia dell'uomo. Per 30 anni la storia è stata avvolta nel mistero. Fino a poco tempo fa, quando la Polizia provinciale di Chubut ha ricevuto informazioni cruciali sulla sua sorte.

«Ho litigato con Nelci, mi sono stancato e me ne sono andato»

Sorprendentemente, Adolfo è stato ritrovato nella stessa città in cui era scomparso. Per tutti questi anni aveva vissuto sotto un'altra identità e non aveva mai cercato contatti con gli altri membri della sua famiglia. La spiegazione della sua lunga assenza è stata: «Ho litigato con Nelci, mi sono stancato e me ne sono andato».

Nelci, la donna che ne aveva denunciato la scomparsa, è morta qualche anno fa.

Ha confermato di essere la persona ricercata

La conferma della sua identità è avvenuta tramite il rilevamento delle impronte digitali. L'ufficiale di polizia responsabile del caso, Daniela Millatruz, ha spiegato che ha esaminato vecchi archivi per risolvere il mistero.

Con l'aiuto di sistemi perfezionati, è riuscita a trovare un indirizzo che corrispondeva al suo nome e cognome. Quando ha messo Farias di fronte agli articoli di giornale sulla sua scomparsa, ha confermato di essere la persona che stavano cercando... da 30 anni.