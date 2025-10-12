L'auto di lusso di Chico è stata colpita da colpi di pistola (foto d'archivio). IMAGO/Photopress Müller

Nove colpi di pistola nella notte: Kürsat Yildirim, meglio conosciuto come il milionario del lotto «Chico», ha trovato dei fori di proiettile nella sua Ferrari. L'uomo di Dortmund è profondamente scioccato. La polizia sta indagando.

Redazione blue News Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Nove colpi di pistola sono stati esplosi contro la Ferrari del milionario del lotto Kürsat Yildirim, alias «Chico». La polizia sta indagando sull'accaduto.

L'uomo ha scoperto i fori di proiettile poco prima delle 2 del mattino e ha condiviso il suo sconcerto su Instagram.

Il 43enne, che ha investito con successo la sua vincita alla lotteria di 10 milioni di euro, si trova ad affrontare il crimine nonostante la sua presenza pubblica positiva. Mostra di più

Shock per il milionario della lotteria Kürsat Yildirim, meglio conosciuto con il soprannome di «Chico»: secondo i media, un totale di nove colpi di pistola sono stati sparati contro la sua Ferrari a Dortmund-Nordstadt.

È stato lui stesso a rendere pubblica la scoperta con un video del cellulare attraverso una storia di Instagram. «È incredibile», dice l'uomo nella registrazione, sbalordito. Inizialmente aveva pensato che fossero stati esplosi sei colpi.

Poco prima delle 2 di notte, Chico aveva notato i fori di proiettile sull'auto sportiva, appena uscita da una riparazione. Il 43enne ha dichiarato alla Bild: «Non posso crederci: chi farebbe una cosa del genere? Non sto facendo niente di male a nessuno».

Lotto Chico documenta i fori di proiettile su Instagram. Instagram

«Ho aiutato così tante persone da quando ho vinto la lotteria. Allora perché sparano alla mia auto?». La polizia sta indagando. L'entità dei danni alla Ferrari argentata non è ancora stata accertata.

Chico ha moltiplicato la sua vincita alla lotteria

Kürsat Yildirim non è un normale vincitore della lotteria. È arrivato a Dortmund dalla Turchia con la famiglia quando aveva dodici anni. Lì ha lottato con problemi di droga, piccola criminalità e dipendenza dal gioco d'azzardo.

Ma poi, nel 2022, il destino ha dato una svolta in un colpo solo: una grossa vincita alla lotteria.

Invece di vivere in silenzio e in segreto, ha reso pubblica la sua vincita di quasi 10 milioni di euro. «Chico», come è conosciuto dagli amici e dal pubblico, si è trasformato in un imprenditore e in una star dei reality.

Recentemente ha annunciato di non aver affatto sperperato la sua vincita alla lotteria, ma di essere addirittura riuscito ad aumentarla grazie ad abili investimenti.