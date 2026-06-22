Tamponamento a catena su un'autostrada in Germania, perdono la vita due svizzere

Incidente mortaleTamponamento a catena su un'autostrada in Germania, perdono la vita due svizzere
SDA
22.6.2026 - 14:13
Due cittadine svizzere hanno perso la vita sabato mattina in un incidente della circolazione sull'autostrada A5 nei pressi di Appenweier, nel Baden-Württemberg, in Germania. Lo ha dichiarato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), confermando una notizia riportata oggi dal Blick.
Keystone-SDA
22.06.2026, 14:13
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Stando al portale online zurighese, che cita le forze dell'ordine locali, attorno alle 11:30 una vettura avrebbe perso il controllo durante un cambio di corsia provocando poi successivamente un tamponamento a catena.
Complessivamente il sinistro ha coinvolto cinque vetture, tra cui una Smart immatricolata in Svizzera sulla quale viaggiavano due giovani ragazze di 23 e 17 anni. Per loro non c'è stato nulla da fare. Le vittime sono decedute sul luogo dell'impatto.
Contattato dall'agenzia Keystone-ATS, il DFAE ha precisato che il consolato generale svizzero a Stoccarda è in contatto con le autorità competenti e presta assistenza ai familiari delle vittime.
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