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Incidente mortale Tamponamento a catena su un'autostrada in Germania, perdono la vita due svizzere

SDA

22.6.2026 - 14:13

Due cittadine svizzere sono morte in seguito a un grave tamponamento a catena sull’A5 nei pressi di Appenweier, in Germania.
Due cittadine svizzere sono morte in seguito a un grave tamponamento a catena sull’A5 nei pressi di Appenweier, in Germania.
IMAGO/Einsatz-Report24

Due cittadine svizzere hanno perso la vita sabato mattina in un incidente della circolazione sull'autostrada A5 nei pressi di Appenweier, nel Baden-Württemberg, in Germania. Lo ha dichiarato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), confermando una notizia riportata oggi dal Blick.

Keystone-SDA

22.06.2026, 14:13

Stando al portale online zurighese, che cita le forze dell'ordine locali, attorno alle 11:30 una vettura avrebbe perso il controllo durante un cambio di corsia provocando poi successivamente un tamponamento a catena.

Complessivamente il sinistro ha coinvolto cinque vetture, tra cui una Smart immatricolata in Svizzera sulla quale viaggiavano due giovani ragazze di 23 e 17 anni. Per loro non c'è stato nulla da fare. Le vittime sono decedute sul luogo dell'impatto.

Contattato dall'agenzia Keystone-ATS, il DFAE ha precisato che il consolato generale svizzero a Stoccarda è in contatto con le autorità competenti e presta assistenza ai familiari delle vittime.

Per motivi legati alla tutela della privacy, i servizi di Ignazio Cassis non hanno voluto rilasciare ulteriori dettagli.

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