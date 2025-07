L'automobilista ha riportato ferite gravi. Keystone

In una collisione fra un'auto e un treno delle Appenzeller Bahnen avvenuta a Wasserauen (AI), un 22enne è rimasto oggi gravemente ferito. La sua passeggera di 21 anni è stata liberata dai pompieri e ha subito ferite lievi.

Keystone-SDA SDA

Anche un cane che era con loro ha subito ferite.

Il giovane al volante è stato portato con l'elicottero in ospedale, mentre per la ragazza è stata sufficiente un'ambulanza. Del cane, invece, si è occupato un veterinario. I passeggeri e il macchinista del convoglio non hanno dal canto loro riportato conseguenze. Il traffico ferroviario è tuttavia rimasto bloccato per qualche ora.

L'impatto è avvenuto attorno alle 11:30 di oggi, ha reso noto la polizia cantonale di Appenzello Interno. L'automobilista voleva attraversare un passaggio ferroviario assicurato da una croce di Sant'Andrea, quando è sopraggiunto il treno. Il violento scontro ha provocato un danno totale all'auto. La polizia ha informato il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).