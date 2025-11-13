  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Braccio di ferro geopolitico Scontro fra Turchia e Australia per ospitare la Cop31 nel 2026

SDA

13.11.2025 - 21:58

È ancora in corso la Cop30, ma già si battaglia sulla prossima.
È ancora in corso la Cop30, ma già si battaglia sulla prossima.
Keystone

La corsa per ospitare la Cop31 nel 2026 si è trasformata in un braccio di ferro geopolitico tra Australia e Turchia.

Keystone-SDA

13.11.2025, 21:58

13.11.2025, 22:03

La decisione spetta ai 28 Paesi del gruppo regionale Onu Weog (acronimo che sta per 'Europa occidentale e altri'), che include anche Canada, Nuova Zelanda e Islanda e di cui gli Stati Uniti partecipano ma solo come osservatori.

La candidatura australiana, sostenuta inizialmente da diversi membri, prevedeva organizzare la conferenza insieme ai Paesi del Pacifico, tra i più vulnerabili all'innalzamento del mare. Per Canberra, sarebbe un'occasione per rafforzare la diplomazia regionale e affrontare temi cruciali come gli incendi e la perdita della grande barriera corallina. Ma la posizione australiana è indebolita dal suo ruolo di primo esportatore mondiale di carbone e grande produttore di gas.

Ankara, invece, conta sull'appoggio di Russia e Arabia Saudita, che spesso frenano gli accordi più ambiziosi sul clima. Mosca teme che, se la Cop si tenesse in Australia, la sua delegazione non ottenga i visti a causa delle sanzioni in vigore.

Se il Weog non raggiungerà un'intesa nei prossimi giorni, la conferenza potrebbe spostarsi in Germania, sede della Convenzione Onu sul clima (Unfccc). In tal caso, il Brasile, che detiene la presidenza fino all'avvio della Cop31, continuerebbe a guidare i lavori, ma non ospiterebbe l'evento.

«È una disputa politica sotto mentite spoglie climatiche», commentano fonti diplomatiche al quotidiano brasiliano Valor.

I più letti

Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Le email di Epstein lo confermano: nella foto Andrea abbracciava proprio Giuffre
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
Un uomo scivola sotto un treno a Bellinzona, rischia la vita
Joe Jonas sposa di nuovo Sophie Turner

Altre notizie

«Dopey Donald». Epstein e Trump, spunta l'ombra del ricatto: il Congresso vuole desecretare tutto

«Dopey Donald»Epstein e Trump, spunta l'ombra del ricatto: il Congresso vuole desecretare tutto

World Cheese Award 2025. Il miglior formaggio al mondo è il Gruyère Aop

World Cheese Award 2025Il miglior formaggio al mondo è il Gruyère Aop

Medicina futuristica. ETH: sviluppato un minuscolo robot, pilotato nei vasi sanguigni

Medicina futuristicaETH: sviluppato un minuscolo robot, pilotato nei vasi sanguigni