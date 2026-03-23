L'incidente all'aeroporto di LaGuardia Grave incidente all'aeroporto LaGuardia di New York: un aereo di linea si è scontrato con un veicolo sulla pista. 23.03.2026

Due piloti morti e decine di feriti a New York riaccendono il dibattito sulla sicurezza e sulla carenza di personale negli aeroporti USA.

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Un incidente mortale e una strage sfiorata. Il pilota e il copilota di un aereo della Air Canada Express in fase di atterraggio hanno perso la vita nella notte tra domenica e lunedì per la collisione con un mezzo dei vigili del fuoco sulla pista dell'aeroporto LaGuardia di New York, costretto poi alla chiusura anche per poter prestare i soccorsi ai 41 feriti.

Un controllore del traffico aereo, in base alle ricostruzioni sviluppate grazie alle registrazioni audio, ha autorizzato il mezzo a incrociare la pista, per poi ordinarne urgentemente l'arresto.

«Un errore mortale e terribile», ha commentato il presidente americano Donald Trump, in una fase in cui lo scontro politico sale sia per la carenza del personale della Tsa, l'agenzia della sicurezza aeroportuale sotto stress per lo shutdown del Dipartimento della sicurezza interna, sia per il dispiegamento caldeggiato dal tycoon del personale dell'Immigration and Customs Enforcement (la temuta Ice), già sotto stretta osservazione per le sparatorie mortali legate alle operazioni di controllo dell'immigrazione, in ruoli di grande visibilità nei trafficati snodi di trasporto degli Stati Uniti.

Carenza di controllori e turni sotto pressione

Intanto, le prime indagini su quanto accaduto al LaGuardia per accertare cosa non abbia funzionato hanno fatto riemergere con forza la carenza di controllori di volo, ormai diventata cronica.

Secondo gli osservatori, alla torre di controllo dello scalo newyorkese ce ne dovrebbero essere 60 ma in questo periodo ce ne sono solo 30, in parte a causa dello shutdown oggetto di aspro scontro tra repubblicani e democratici al Congresso, e questo si traduce in turni più lunghi e massacranti, con l'aumento di possibili errori.

L'aereo proveniente da Montreal, un CRJ-900 operato da Jazz Aviation, partner regionale di Air Canada, ha urtato il camion dei vigili del fuoco sulla Pista 4 intorno alle 23:40 (4:40 di lunedì in vizzera), mentre il mezzo di soccorso era diretto verso il luogo di un altro incidente.

Incidente a New York. KEYSTONE

Aeroporto paralizzato tra ritardi e cancellazioni

Tutti i voli in partenza da LaGuardia hanno accusato ritardi o cancellazioni fino allo stop delle operazioni, come riferito dalla Federal Aviation Administration (Faa), l'agenzia americana che vigila sul trasporto aereo.

Lo scalo di LaGuardia aveva già subito disagi ai voli a causa del maltempo, ha comunicato domenica sera l'aeroscalo in un post su X.

I passeggeri, tra l'altro, dovevano attendere più a lungo per i controlli di sicurezza a causa di «problemi di personale» dovuti alla mancanza di finanziamenti federali.

Agenti Ice negli aeroporti: misura temporanea e polemiche

Intanto, gli agenti Ice si avviano a presidiare almeno 14 aeroporti, tra cui quelli di New York, Chicago e Atlanta, per supportare il personale della Tsa, sovraccarico di lavoro e con molti dipendenti senza stipendio da settimane: non effettueranno controlli sui passeggeri, ma si occuperanno di monitoraggio delle uscite e della gestione della logistica, consentendo agli agenti della Tsa di concentrarsi sulla sicurezza in vista del picco del traffico per le vacanze di primavera.

Tom Homan, a capo della sicurezza delle frontiere di Trump, ha precisato che la misura era «temporanea per aiutare la Tsa a snellire i controlli», mentre Trump l'ha presentata come parte dello sforzo più ampio per mantenere la sicurezza nella fase di stallo sui finanziamenti.

Inevitabile lo scontro al Congresso, sul rischio di un'escalation in contesti già tesi, a maggior ragione dopo le vicende controverse degli agenti Ice nel Minnesota.