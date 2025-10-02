  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cos'è successo Scontro tra due jet passeggeri all'aeroporto di New York

Sven Ziegler

2.10.2025

Scontro tra due jet passeggeri all'aeroporto di New York

Scontro tra due jet passeggeri all'aeroporto di New York

Due aerei di Delta si sono scontrati sulla pista dell'aeroporto LaGuardia di New York mercoledì sera.

02.10.2025

Due aerei di Delta si sono scontrati sulla pista dell'aeroporto LaGuardia di New York mercoledì sera. Un'ala si è schiantata contro il finestrino della cabina di pilotaggio dell'altro aereo e un'assistente di volo è rimasta ferita.

Sven Ziegler

02.10.2025, 18:31

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Due jet regionali della Delta si sono scontrati mentre rullavano sulla pista dell'aeroporto LaGuardia di New York.
  • Un'assistente di volo si è ferita al ginocchio e una persona è stata portata in ospedale.
  • Le operazioni aeroportuali sono proseguite normalmente nonostante l'incidente.
Mostra di più

Mercoledì sera si è verificato un incidente all'aeroporto LaGuardia di New York: due jet regionali della Delta si sono scontrati mentre rullavano sulla pista. Secondo la compagnia aerea, i due CRJ-900 appartenenti al partner Delta Endeavor Air si sono colpiti a bassa velocità.

Un aereo era appena arrivato da Charlotte, in North Carolina, quando il velivolo, che doveva decollare per Roanoke, in Virginia, ha colpito con l'ala destra la parte anteriore della cabina di pilotaggio dell'altro jet.

Secondo l'autorità portuale, che gestisce lo scalo, un'assistente di volo è rimasta ferita al ginocchio, mentre un'altra persona è stata trasportata in ospedale.

Gli 85 passeggeri di entrambi i voli, rimasti illesi, sono stati accompagnati al terminal in autobus e hanno ricevuto alloggio e cibo in hotel.

Ecco il video. Passeggeri fuori controllo sul volo Ryanair: scalo forzato per far intervenire la polizia

Ecco il videoPasseggeri fuori controllo sul volo Ryanair: scalo forzato per far intervenire la polizia

Gli incidenti gravi continuano a ripetersi

«La sicurezza dei nostri ospiti e dipendenti è la nostra massima priorità», ha spiegato Delta in un comunicato. L'incidente sarà oggetto di indagine insieme alle autorità.

L'incidente non ha avuto alcun impatto sulle altre operazioni dell'aeroporto. La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha inizialmente rifiutato di commentare i dettagli: non è chiaro quando verrà rilasciata una dichiarazione a causa dello shutdown in corso.

Negli ultimi mesi negli Stati Uniti si sono verificate ripetutamente situazioni di pericolo. L'incidente più grave si è verificato a gennaio, quando un aereo con più di 60 passeggeri a bordo si è scontrato con un elicottero nei cieli di Washington, non lasciando sopravvissuti.

A febbraio un Boeing 767 si è quasi schiantato contro un jet privato all'aeroporto di Chicago.

Un «paese in lutto». Strage nei cieli di Washington, «non ci sono sopravvissuti»

Un «paese in lutto»Strage nei cieli di Washington, «non ci sono sopravvissuti»

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Hamas divisa prende tempo, Erdogan: «Ha perso, accetti le pesanti responsabilità»
Gli equipaggi della Flotilla messi in carcere in Israele, tra cui una ventina gli svizzeri
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca

Altre notizie

Due arresti. Attacco alla sinagoga di Manchester, la polizia indaga per terrorismo

Due arrestiAttacco alla sinagoga di Manchester, la polizia indaga per terrorismo

Ecco la sua storia. È morto Bambi, il cervo adottato (contro la legge) da un contadino in Valmalenco

Ecco la sua storiaÈ morto Bambi, il cervo adottato (contro la legge) da un contadino in Valmalenco

Una storia da raccontare. Aperta in Nebraska la più grande capsula del tempo, ecco cosa c'era dentro

Una storia da raccontareAperta in Nebraska la più grande capsula del tempo, ecco cosa c'era dentro