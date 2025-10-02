Scontro tra due jet passeggeri all'aeroporto di New York Due aerei di Delta si sono scontrati sulla pista dell'aeroporto LaGuardia di New York mercoledì sera. 02.10.2025

Due aerei di Delta si sono scontrati sulla pista dell'aeroporto LaGuardia di New York mercoledì sera. Un'ala si è schiantata contro il finestrino della cabina di pilotaggio dell'altro aereo e un'assistente di volo è rimasta ferita.

Un'assistente di volo si è ferita al ginocchio e una persona è stata portata in ospedale.

Le operazioni aeroportuali sono proseguite normalmente nonostante l'incidente. Mostra di più

Mercoledì sera si è verificato un incidente all'aeroporto LaGuardia di New York: due jet regionali della Delta si sono scontrati mentre rullavano sulla pista. Secondo la compagnia aerea, i due CRJ-900 appartenenti al partner Delta Endeavor Air si sono colpiti a bassa velocità.

Un aereo era appena arrivato da Charlotte, in North Carolina, quando il velivolo, che doveva decollare per Roanoke, in Virginia, ha colpito con l'ala destra la parte anteriore della cabina di pilotaggio dell'altro jet.

Secondo l'autorità portuale, che gestisce lo scalo, un'assistente di volo è rimasta ferita al ginocchio, mentre un'altra persona è stata trasportata in ospedale.

Gli 85 passeggeri di entrambi i voli, rimasti illesi, sono stati accompagnati al terminal in autobus e hanno ricevuto alloggio e cibo in hotel.

Gli incidenti gravi continuano a ripetersi

«La sicurezza dei nostri ospiti e dipendenti è la nostra massima priorità», ha spiegato Delta in un comunicato. L'incidente sarà oggetto di indagine insieme alle autorità.

L'incidente non ha avuto alcun impatto sulle altre operazioni dell'aeroporto. La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha inizialmente rifiutato di commentare i dettagli: non è chiaro quando verrà rilasciata una dichiarazione a causa dello shutdown in corso.

Negli ultimi mesi negli Stati Uniti si sono verificate ripetutamente situazioni di pericolo. L'incidente più grave si è verificato a gennaio, quando un aereo con più di 60 passeggeri a bordo si è scontrato con un elicottero nei cieli di Washington, non lasciando sopravvissuti.

A febbraio un Boeing 767 si è quasi schiantato contro un jet privato all'aeroporto di Chicago.