DanimarcaScontro tra due treni a Kagerup, diversi feriti
SDA
23.4.2026 - 08:24
Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. Secondo la polizia e i servizi di emergenza locali ci sarebbero diversi feriti.
Keystone-SDA
23.04.2026, 08:24
23.04.2026, 08:28
SDA
Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto e non si hanno informazioni dettagliate sulle condizioni delle persone a bordo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa danese, Ritzau.