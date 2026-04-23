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Danimarca Scontro tra due treni a Kagerup, diversi feriti

SDA

23.4.2026 - 08:24

Un treno delle ferrovie danesi in una foto d'archivio.
Un treno delle ferrovie danesi in una foto d'archivio.
Keystone

Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. Secondo la polizia e i servizi di emergenza locali ci sarebbero diversi feriti.

Keystone-SDA

23.04.2026, 08:24

23.04.2026, 08:28

Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto e non si hanno informazioni dettagliate sulle condizioni delle persone a bordo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa danese, Ritzau.

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