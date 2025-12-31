  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidenti ferroviari Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 feriti

SDA

31.12.2025 - 07:23

Il celeberrimo sito archeologico nel cuore delle Ande peruviane.
Il celeberrimo sito archeologico nel cuore delle Ande peruviane.
Keystone

Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti al noto sito archeologico Inca di Machu Picchu ha causato un morto e il ferimento di almeno 40 persone, molte delle quali in modo grave, nel sud del Perù.

Keystone-SDA

31.12.2025, 07:23

31.12.2025, 08:21

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri nel settore di Pampacachua, a circa 30 minuti da Ollantaytambo e a due ore da Cusco, lungo una delle tratte più frequentate da visitatori peruviani e stranieri.

La notizia è stata diffusa dai principali media peruviani, che precisano come i convogli coinvolti appartengano alle compagnie PerúRail e Inca Rail. A perdere la vita è stato un macchinista di 61 anni. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali e cliniche della capitale regionale, Cusco.

Secondo quanto riferito dalla polizia, a bordo dei treni viaggiavano decine di passeggeri, tra cui numerosi turisti stranieri, di cui non sono state rese note le nazionalità. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e squadre di soccorso, mentre sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'impatto.

Le autorità hanno attivato i protocolli di emergenza e avviato contatti con le ambasciate dei Paesi interessati, mentre l'ente per la tutela dei consumatori ha annunciato l'apertura di un'inchiesta.

I più letti

La giovane Giada D'Antonio: «Non mi sono praticamente accorta di Mikaela Shiffrin»
Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
Ora Shiffrin si difende dalle accuse di Swiss Ski: «Non era per ottenere un vantaggio»
È morta Tatiana Schlossberg, la nipote di JFK aveva 35 anni

Altre notizie

Il futuro fa paura a Pechino. La Cina corre ai ripari alzando il prezzo dei preservativi, ma i rischi sono alti. Ecco perché

Il futuro fa paura a PechinoLa Cina corre ai ripari alzando il prezzo dei preservativi, ma i rischi sono alti. Ecco perché

Stati Uniti. Epstein fu cacciato da Mar-a-Lago dopo le lamentele di una dipendente

Stati UnitiEpstein fu cacciato da Mar-a-Lago dopo le lamentele di una dipendente

Mobilità. Eurostar, «riprendono tutti i servizi, ma vi sono possibili ritardi»

MobilitàEurostar, «riprendono tutti i servizi, ma vi sono possibili ritardi»

Brasile. Bolsonaro torna in sala operatoria per una nuova crisi di singhiozzo

BrasileBolsonaro torna in sala operatoria per una nuova crisi di singhiozzo