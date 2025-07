X

Un'indagine ha rivelato un orribile caso di abusi su minori, dove i genitori drogavano e costringevano i propri figli a prostituirsi. Le vittime, di età compresa tra i 2 e i 15 anni, erano tenute prigioniere in un bunker.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella contea di Bibb, in Alabama (USA), è stata scoperta un'organizzazione degli orrori.

Almeno dieci bambini, di età compresa tra i 2 e i 15 anni, sono stati drogati, torturati e sodomizzati dai loro genitori e venduti a clienti che hanno esercitato ogni sorta di abusi.

Le piccole vittime venivano tenute prigioniere in un bunker.

La catena di orrori potrebbe essere iniziata già nel 2022.

Sono 7 le persone accusate.

«So che il perdono di Dio è illimitato, ma se c'è un limite, lo abbiamo raggiunto», ha detto lo sceriffo della contea in conferenza stampa. Mostra di più

In Alabama, negli Stati Uniti, un'indagine ha portato alla luce una sconvolgente rete di abusi su minori, orchestrata dai genitori delle vittime.

Secondo vari media, tra cui la «kgns.tv», sono almeno dieci i bambini, di età compresa tra i 2 e i 15 anni, a essere stati drogati e costretti a subire torture con collari elettrici per animali.

I piccoli innocenti erano tenuti prigionieri in un bunker sotterraneo nella contea di Bibb, nascosto sotto una lastra di cemento e un posteggio coperto, per evitare di essere scoperto.

I bambini venivano immobilizzati a pali, sedie o letti e spesso sedati con sostanze stupefacenti per renderli più docili. Alcuni di loro venivano venduti a clienti disposti a pagare fino a mille dollari a notte per abusarne, mentre altri erano costretti a compiere atti sessuali tra loro sotto la supervisione degli adulti coinvolti.

Le autorità sospettano che gli abusi siano iniziati nel 2022 e che il numero delle vittime possa essere maggiore di quanto finora identificato.

Attualmente, tutti i bambini sono sotto la protezione del Dipartimento delle Risorse Umane dell'Alabama e stanno ricevendo supporto psicologico.

«Se c'è un limite, lo abbiamo raggiunto»

Lo sceriffo Wade ha commentato: «I bambini più grandi porteranno con sé questo ricordo vivido per il resto della loro vita. Non si può guarire da questo, ma si può andare avanti come meglio si può. So che il perdono di Dio è illimitato, ma se c'è un limite in questo caso lo abbiamo raggiunto».

I 7 sospetti e le accuse a loro imputate

Sono sette le persone accusate di una lunga serie di reati che vanno dalla sodomia allo stupro, dalla tortura sessuale alla tratta di esseri umani.

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'IA.