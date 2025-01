Immagine d'illustrazione Keystone

Scoperto un asteroide che, con una probabilità molto bassa, pari a 1 su 83 (ossia l'1,2%), potrebbe colpire la Terra nel 2032.

SDA

Si chiama 2024 YR4, ha un diametro compreso tra 40 e 100 metri e in caso di impatto potrebbe produrre un'esplosione simile a quella di Tunguska del 1908 o produrre un cratere di 1 chilometro di diametro.

Scoperto nel 2024, l'asteroide 2024 YR4 è al primo posto delle classifiche degli asteroidi a rischio stilate dai centri per la sorveglianza dei Near Earth Objecy (Neo), dell'Agenzia Spaziale Europea e del Jet Propulsion Laboratory della Nasa.

Gli esperti ritengono comunque che future osservazioni permetteranno di definirne meglio la traiettoria e molto probabilmente di ridurre il rischio di impatto con la Terra.

«C'è solo un caso in cui un asteroide ha fatto registrare un pericolo di impatto più alto ed è stato quello di Apophis. del quale nel 2004 è stata calcolata l'allarmante probabilità d'impatto, prevista per il 2029, del 2,7%, ossia di 1 su 37», ha detto all'ANSA l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.

«Successive osservazioni – ha aggiunto Masi – permisero di definirne più precisamente la traiettoria e oggi sappiamo che il rischio è zero».

2024 YR4 scoperto a fine dicembre 2024

2024 YR4 è stato scoperto a fine dicembre 2024 da un osservatorio in Cile nell'ambito del programma Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) per l'allerta su eventuali impatti. Allora l'asteroide si trovava a meno di 3 milioni di chilometri dalla Terra.

È ancora molto difficile conoscerne con precisione la massa e dunque anche la sua composizione, se roccioso o invece ferroso, dunque più pericoloso. 2024 YR4 ora si trova a 27 milioni di chilometri di distanza, tanto da essere quasi impossibile da osservare ancora ma tornerà vicino alla Terra nel 2028.

SDA