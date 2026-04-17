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Letteratura Scoperto il luogo esatto della casa di Shakespeare a Londra

SDA

17.4.2026 - 17:55

Un ritratto del celebre autore
Un ritratto del celebre autore
Keystone

L'esatta ubicazione della dimora di William Shakespeare a Londra è stata identificata.

Keystone-SDA

17.04.2026, 17:55

17.04.2026, 17:57

Il tutto è avvenuto grazie a una planimetria portata alla luce di recente. Lucy Munro, esperta del Bardo e professoressa del King's College, ha individuato il punto dove sorgeva l'abitazione in una via della zona di Blackfriars, nella parte sud della City e vicino al Tamigi, ridefinendo così le conoscenze sul soggiorno del celebre drammaturgo nella capitale britannica.

Munro ha esaminato tre documenti, due conservati nei London Archives e uno nei National Archives, che hanno fornito elementi determinanti sull'immobile acquistato da Shakespeare nel 1613, in un punto collocato tra Burgon Street e St Andrew's Hill.

«Stavo conducendo una ricerca nell'ambito di un progetto più ampio e non riuscivo a credere ai miei occhi quando ho capito cosa stavo guardando: la planimetria della casa di Shakespeare a Blackfriars», ha dichiarato la studiosa.

La scoperta mette in discussione la tesi secondo cui Shakespeare si ritirò dall'attività teatrale poco dopo l'acquisto della proprietà per fare ritorno a Stratford-upon-Avon dove morì nel 1616: gli studiosi ritengono ora che il Bardo possa aver trascorso a Londra più tempo di quanto si pensava.

Blackfriars (frati neri), il cui nome deriva da un grande convento domenicano del XIII secolo, era all'epoca di Shakespeare il centro della vita teatrale cittadina.

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