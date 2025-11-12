  1. Clienti privati
Chiamato «Lucifero» Scoperto in Australia un animale spaventoso, ecco di cosa si tratta

Gregoire Galley

12.11.2025

L'Australia conta serpenti, ragni e squali nella sua lista di animali spaventosi. Ora può aggiungere anche «Lucifero», un'ape con diaboliche «corna», la cui scoperta è stata annunciata dai ricercatori.

Redazione blue News

12.11.2025, 11:54

La specie, chiamata Megachile (Hackeriapis) lucifer, è stata scoperta nel vasto Stato dell'Australia occidentale, ha annunciato la Curtin University di Perth.

Mentre studiava un fiore selvatico in via di estinzione, Kit Prendergast, della Facoltà di Scienze Molecolari e della Vita dell'università, ha scoperto l'ape ed è stato immediatamente attratto dal suo aspetto insolito. «La femmina aveva delle piccole corna incredibili sul viso», ha dichiarato alla rivista universitaria.

Fan della serie televisiva «Lucifer», che ha visto su Netflix, la scienziata ha ritenuto che il nome fosse perfettamente adatto all'aspetto diabolico che caratterizza quest'ape.

«È il primo nuovo membro di questo gruppo di api a essere descritto da oltre 20 anni, il che dimostra quanta vita abbiamo ancora da scoprire, anche in aree minacciate dall'estrazione mineraria, come i Goldfields», dove è stato scoperto, ha dichiarato l'esperta.

Ecosistemi minacciati

Lo specialista spera che questa scoperta possa sensibilizzare l'opinione pubblica sulle numerose specie ancora sconosciute che potrebbero esistere in queste aree.

«Poiché la nuova specie è stata scoperta nella stessa area del fiore selvatico in pericolo, entrambe potrebbero essere minacciate dalla perturbazione dell'habitat e da altri processi come il cambiamento climatico», ha avvertito.

«Molte compagnie minerarie continuano a non censire le api autoctone, il che significa che potremmo perdere delle specie, in particolare quelle che svolgono un ruolo cruciale nel preservare le piante e gli ecosistemi minacciati. Rischiamo di perderle prima ancora di sapere che esistono», si lamenta.

Quasi tutte le piante da fiore dipendono dagli impollinatori selvatici, in particolare dalle api, ma la perdita di habitat e i cambiamenti climatici stanno portando alla scomparsa di molte specie vitali.

