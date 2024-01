Scoperto il primo elefante maschio nato senza zanne (archivio) Keystone

I ricercatori dell'organizzazione Save the elephants hanno scoperto in Kenya quello che si ritiene essere il primo caso pubblicamente documentato di elefante africano maschio nato senza zanne.

Lo riporta il sito dell'organizzazione, annunciando la pubblicazione di uno studio scientifico, sulla rivista Pachyderm. «L'intrigante scoperta sfida le prove genetiche consolidate che suggeriscono che solo le femmine nascono senza zanne» spiega Save the elephant.

Il maschio senza zanne di 13 anni, è stato scoperto per la prima volta nel 2011, quando era un giovane cucciolo, nella riserva nazionale di Samburu, nel Kenya settentrionale.

Nonostante i ricercatori abbiano continuato a monitorare i suoi progressi, non è mai cresciuta alcuna parvenza di zanne, caratteristica che normalmente emerge intorno ai due anni e mezzo di età. Inoltre, anche sua madre è priva di zanne e gli scienziati si chiedono se abbia ereditato da lei la condizione.

«Gli elefanti senza zanne sono purtroppo diventati uno spettacolo comune in diverse parti dell'Africa – aggiungono i ricercatori -, ciò è dovuto in gran parte all'uccisione mirata di esemplari con le zanne da parte dei bracconieri d'avorio. Così riescono spesso a evitare il massacro, trasmettendo questa caratteristica alla generazione successiva. La proliferazione dell'assenza di zanne è evidente in uno studio condotto nel parco nazionale di Gorongosa, in Mozambico».

SDA