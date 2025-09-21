Il gatto Manul è stato documentato per la prima volta sull'Himalaya. WWF-India

Il WWF India ha documentato per la prima volta un manùl, noto anche come gatto di Pallas, nell'Arunachal Pradesh utilizzando le foto trappole a un'altitudine di quasi 5'000 metri. Le immagini documentano l'enorme biodiversità dell'Himalaya orientale.

Una piccola, ma sensazionale scoperta, per la conservazione della natura: il WWF India ha documentato per la prima volta un manùl, noto anche come gatto di Pallas, sull'Himalaya.

Il timido felino selvatico è stato immortalato grazie alle trappole fotografiche nello stato indiano dell'Arunachal Pradesh tra luglio e settembre 2024. Le telecamere sono state installate nelle regioni di alta montagna di Tawang e West Kameng a un'altitudine di quasi 5'000 metri.

La spedizione non ha prodotto solo immagini del manùl, ma anche prove del leopardo delle nevi, del leopardo nebuloso, del leopardo comune, del gatto leopardo e del gatto marmorizzato.

Questo ha ampliato in modo significativo l'elenco dei felini selvatici che vivono in questa regione.

Un record ad alta quota

Sono stati registrati diversi animali ad altitudini che non erano mai state documentate prima in India: un leopardo nebuloso a 4'650 metri, un leopardo comune a 4'600 metri e un gatto marmorizzato a oltre 4'300 metri. I ricercatori considerano questo dato come una prova della straordinaria resilienza dell'ecosistema dell'Himalaya orientale.

Sebbene il gatto di Pallas (Otocolobus manul) non sia considerato a rischio di estinzione a livello mondiale, rimane estremamente raro. La sua presenza nell'Himalaya indiano estende la zona d'habitat conosciuta della specie.

«Il fatto che questo paesaggio ospiti leopardi delle nevi, leopardi nebulosi, gatti marmorizzati e ora il manùl è una testimonianza della sua straordinaria ricchezza», afferma in un comunicato stampa Rishi Kumar Sharma, responsabile della scienza e della conservazione del Programma Himalayano del WWF India.

I ricercatori chiedono quindi maggiori investimenti nella ricerca e nella conservazione. Nonostante la loro lontananza, i delicati ecosistemi sono minacciati dai cambiamenti climatici, dal pascolo eccessivo e dai progetti infrastrutturali.