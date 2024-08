Aperta la porta, lo shock: appartamento in condizioni disastrose a Baden

Scoperto un appartamento in condizioni disastrose a Baden Enormi montagne di rifiuti attendevano gli specialisti. Immagine: Screenshot Tele M1 Mozziconi di sigaretta erano sparsi per tutta la cucina. Immagine: Screenshot Tele M1 Anche gli specialisti hanno avuto la nausea durante le pulizie. Immagine: Screenshot Tele M1 Ecco gli addetti ai lavori sul posto. Immagine: Screenshot Tele M1 Scoperto un appartamento in condizioni disastrose a Baden Enormi montagne di rifiuti attendevano gli specialisti. Immagine: Screenshot Tele M1 Mozziconi di sigaretta erano sparsi per tutta la cucina. Immagine: Screenshot Tele M1 Anche gli specialisti hanno avuto la nausea durante le pulizie. Immagine: Screenshot Tele M1 Ecco gli addetti ai lavori sul posto. Immagine: Screenshot Tele M1

Venerdì scorso è stato scoperto un appartamento che non solo era particolarmente in disordine, ma anche pieno di rifiuti. È successo a Baden, nel Canton Argovia. Anche gli specialisti sono rimasti scioccati e spinti al limite durante il sopralluogo.

Hai fretta? blue News riassume per te A Baden, nel Canton Argovia, è stato scoperto un appartamento particolarmente disordinato e soprattutto pieno di rifiuti.

Anche gli specialisti, chiamati a ripulirlo, sono rimasti scioccati.

Uno sguardo all'interno mostra le condizioni disastrose dell'abitazione. Mostra di più

Venerdì scorso, a Baden, è stato scoperto un appartamento che non solo era particolarmente in disordine, ma anche pieno di rifiuti. Era affittato da una società di proprietà del consigliere argoviese Fabian Schoop. L'inquilino viveva lì in condizioni disastrose.

A far sospettare che ci fosse un problema era già stata, in aprile, la gran puzza avvertita dai vicini. Una volta aperta la porta dell'appartamento, è stato chiaro il perché. «Sono costernato e anche triste per il fatto che una cosa del genere stia accadendo», ha dichiarato Schoop a« Tele M1».

Venerdì mattina, improvvisamente, è iniziata a uscire dall'appartamento anche dell'acqua. Il custode ha poi scoperto che proveniva dal bagno, che era completamente intasato.

Nessuna base legale?

Degli specialisti sono quindi stati chiamati a ripulire l'appartamento. I dipendenti che si sono messi a sistemare l'abitazione con tute protettive hanno descritto le condizioni dei locali come particolarmente spaventose.

Anche i più esperti hanno reagito alla vista di alcune cose con un conato di vomito. «All'inizio è difficile, ma se si ha un carattere forte funziona», ha detto un dipendente.

L'inquilino, beneficiario dell'assistenza sociale, è stato portato dalla polizia in un centro di assistenza. Aveva un tutore del Servizio di protezione dei minori e degli adulti di Baden (KESD), ma aveva assicurato che l'odore non proveniva da casa sua.

Il KESD non ha potuto fare nulla, secondo quanto dichiarato a Tele M1. «Se un cliente è in grado di intendere e di volere, non c'è alcuna base legale che permetta al tutore di entrare nella casa della persona interessata».