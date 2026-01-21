I soccorritori si avvicinano al centro congressi di Davos, a causa di un piccolo incendio, dove si svolge il 56° incontro annuale del World Economic Forum. KEYSTONE

Questa sera, durante l'incontro annuale del Forum economico mondiale (WEF), è scoppiato un incendio nel centro congressi di Davos (GR). Lo ha confermato la polizia sollecitata da Keystone-ATS. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era ancora all'interno dell'edificio. Non ci sono stati feriti. Un altro incendio è divampato accanto a un hotel della cittadina. L'albergo è stato evacuato. Anche in questo caso nessuno ha riportato lesioni.

C'è stato un allarme incendio nella zona del congresso, ha dichiarato un portavoce della polizia cantonale grigionese. Per il momento non è ancora chiaro dove siano divampate le fiamme.

Trump si trovava ancora nell'edificio, dove nel pomeriggio aveva tenuto un discorso, come ha potuto appurare un fotografo di Keystone-ATS presente sul posto. Non ci sono stati feriti, ma a causa dell'elevato numero di persone presenti sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e ambulanze. Il centro congressi è stato isolato.

Questo è stato il secondo intervento dei vigili del fuoco nella giornata odierna. Accanto a un albergo ha preso fuoco una piccola capanna prevista per la consumazione di fondue di formaggio, ha riferito il portavoce della polizia. Gli ospiti dell'hotel sono stati temporaneamente sfollati. Anche in questo caso non ci sono stati feriti.

Anche la giornalista Lilli Gruber interrompe la trasmissione

Anche la giornalista italiana Lilli Gruber, come riferisce il «Corriere della Sera», che in quegli istanti stava andando in onda in diretta sulla rete televisiva La7 da Davos, è stata costretta a interrompere la sua trasmissione.

«Siamo fuori dal Congress Center. Ci hanno fatto evacuare tutti quanti» ha raccontato Gruber per telefono. «Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all'interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c'è un'emergenza evacuazione», ha aggiunto.

Un piccolo incidente «con fumo»

«Siamo a conoscenze di un incidente di dimensioni minori che ha creato del fumo a Davos, e che è stato velocemente riportato sotto controllo». E quello che comunica da parte sua l'organizzazione del Forum.

«La sicurezza dei partecipanti (al Forum, ndr) è stata sempre garantita - prosegue il WEF - ed è sempre una assoluta priorità. Siamo in stretto contatto con le autorità locali rilevanti e i servizi d'emergenza. L'incidente è considerato risolto dalle autorità locali».