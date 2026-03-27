Scopre il tradimento e si vendica in modo clamoroso: ecco cosa fa all'auto del compagno

Tradita dal compagno, decide di vendicarsi in modo clamoroso: imbratta la sua auto e pubblica le chat con l’amante, scatenando un caso virale.

Hai fretta? blue News riassume per te Scopre il tradimento e vandalizza l'auto del compagno con scritte e chat private.

La scena ad Altamura attira curiosi e diventa virale sui social in poche ore.

Il gesto potrebbe avere conseguenze legali per danni e diffusione di contenuti privati. Mostra di più

La vicenda si è verificata ad Altamura, in provincia di Bari, ma nel giro di poche ore ha fatto il giro dei social.

Le immagini della vettura vandalizzata sono diventate virali, anche perché la donna non si è limitata alle scritte: ha incollato sulla carrozzeria anche le conversazioni private del compagno con la presunta amante.

Una storia di tradimento e vendetta che ha scosso la tranquillità della zona. Secondo quanto riportato dai media locali, ripresi da «Today.it», nei giorni scorsi la donna avrebbe deciso di reagire in modo plateale all’infedeltà del partner, scegliendo un gesto tanto eclatante quanto pubblico.

Per farlo ha preso di mira l'auto dell'uomo, una BMW, imbrattandola con lo spray mentre lui era al lavoro. Oltre alla scritta «traditore» e ad altri insulti, ha trasformato la vettura in una sorta di bacheca, attaccando fogli con le chat private tra il compagno e l’amante.

La scena ha attirato subito l'attenzione dei passanti: in molti si sono fermati per osservare, fotografare e riprendere quanto accaduto. I video e le immagini si sono poi diffusi rapidamente online, generando una valanga di commenti e reazioni, spesso ironiche.

Non è però escluso che la vicenda possa avere anche conseguenze legali. Il danneggiamento del veicolo e la diffusione di messaggi privati potrebbero infatti configurare dei reati. Intanto si attende la versione dei fatti da parte dell’uomo coinvolto.