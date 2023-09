La cartina aggiornata del SED con le ultime segnalazioni di attività sismica in Svizzera. Servizio Sismico Svizzero ETH Zurigo

Un terremoto di magnitudo 3,1 sulla scala Richter è stato registrato questa mattina vicino a Porrentruy, nel cantone del Giura. Secondo il Servizio sismologico svizzero (SED) del Politecnico di Zurigo, il terremoto è stato probabilmente avvertito in modo piuttosto marcato vicino all'epicentro.

La scossa si è verificata alle 7.07, 14 chilometri a sud-ovest di Porrentruy, scrive il SED in un comunicato. Di norma, non si prevedono danni per un terremoto di questa entità.

Il Servizio sismologico svizzero registra ogni anno tra i 1000 e i 1500 terremoti. Solo 10-20 sono avvertiti dalla popolazione. Questi terremoti hanno generalmente una magnitudo di 2,5 o più.

ats