Una delle zone colpite IMAGO/Zoonar

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, a una profondità di 3 chilometri, è stata registrata nella notte dall'Istituto italiano di Geofisica e Vulcanologia nell'area dei Campi Flegrei, nel golfo di Bacoli.

L'evento bradisismico è stato avvertito con forza in diversi quartieri di Napoli, ma anche nell'area orientale della città, sino ad Aversa.

La scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51, scrive l'ANSA.

In molte zone le persone si sono riversate in strada. Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, in un post su Facebook ha annunciato la chiusura delle scuole pubbliche a Bacoli, con verifica delle strutture, e i primi danni registrati.

Lo fa pubblicando una foto del belvedere «Maurizio Valenzi» di via Castello, che mostra i primi effetti del terremoto.

«Molti cittadini ci segnalano il cedimento di parte di intonaci di dalle facciate di edifici privati. Stiamo ricevendo chiamate da parte di residenti che ci segnalano criticità all’interno delle abitazioni private. E ci vengono segnalati anche danni ai costoni che affacciano sul mare», aggiunge.