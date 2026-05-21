  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuovo terremoto Scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli, registrati vari cedimenti

SDA

21.5.2026 - 08:38

Una delle zone colpite
Una delle zone colpite
IMAGO/Zoonar

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, a una profondità di 3 chilometri, è stata registrata nella notte dall'Istituto italiano di Geofisica e Vulcanologia nell'area dei Campi Flegrei, nel golfo di Bacoli. 

,

Keystone-SDA, Sara Matasci

21.05.2026, 08:38

21.05.2026, 08:39

L'evento bradisismico è stato avvertito con forza in diversi quartieri di Napoli, ma anche nell'area orientale della città, sino ad Aversa.

La scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51, scrive l'ANSA.

In molte zone le persone si sono riversate in strada. Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, in un post su Facebook ha annunciato la chiusura delle scuole pubbliche a Bacoli, con verifica delle strutture, e i primi danni registrati.

Lo fa pubblicando una foto del belvedere «Maurizio Valenzi» di via Castello, che mostra i primi effetti del terremoto.

«Molti cittadini ci segnalano il cedimento di parte di intonaci di dalle facciate di edifici privati. Stiamo ricevendo chiamate da parte di residenti che ci segnalano criticità all’interno delle abitazioni private. E ci vengono segnalati anche danni ai costoni che affacciano sul mare», aggiunge.

I più letti

Mamma e figlia avvelenate dalla ricina, dai loro cellulari la ricerca su come procurarsi il veleno
Lilibet cresce e aiuta mamma Meghan: lo scatto privato fa impazzire il web
La piccola Sofia diventa virale con Jannik Sinner, ma il racconto dei genitori spezza il cuore
Totti-Blasi, i titoli di coda non sono ancora arrivati: ecco la nuova svolta
Alessandra Mussolini vince il GF Vip, lo sfogo di Antonella Elia: «Il pubblico non capisce nulla»

Le ultime dai Campi Flegrei

Come quella del 13 marzo. Scossa di magnitudo 4.6 a Napoli, la più alta registrata negli ultimi 40 anni nella zona

Come quella del 13 marzoScossa di magnitudo 4.6 a Napoli, la più alta registrata negli ultimi 40 anni nella zona

La Terra trema a Napoli. Un'immagine e la sua storia: questo svizzero è stato il primo così vicino all'inferno dei Campi Flegrei

La Terra trema a NapoliUn'immagine e la sua storia: questo svizzero è stato il primo così vicino all'inferno dei Campi Flegrei

Erutterà?. Il pericolo è sotto la città, Napoli teme il supervulcano

Erutterà?Il pericolo è sotto la città, Napoli teme il supervulcano

Altre notizie

Ecco i dati attuali. Picco non ancora raggiunto: fare benzina in Svizzera diventa sempre più costoso

Ecco i dati attualiPicco non ancora raggiunto: fare benzina in Svizzera diventa sempre più costoso

Ecco perché. La Danimarca vuole trasportare la megattera Timmy sulla terraferma

Ecco perchéLa Danimarca vuole trasportare la megattera Timmy sulla terraferma

È successo a Görlitz. Dopo il crollo di un edificio in Germania, recuperato il corpo senza vita di una donna

È successo a GörlitzDopo il crollo di un edificio in Germania, recuperato il corpo senza vita di una donna