Lo scrittore algerino Boualem Sansal Keystone

Lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, arrestato in Algeria nove giorni fa in circostanze oscure e con il quale non ci sono più stati contatti, «vedrà un procuratore» nella giornata di oggi.

SDA

Lo ha annunciato il suo avvocato, François Zimeray, incaricato dall'editore francese dello scrittore, Gallimard, di assicurare la sua difesa.

«Quello che so oggi, o meglio, quello che credo di sapere dalle informazioni che mi vengono trasmesse – ha spiegato Zimeray alla radio francese RTL – è che lui verrà presentato questo pomeriggio in procura». L'avvocato ha aggiunto tuttavia di non avere «nessuna notizia precisa» sulle condizioni di detenzione dello scrittore, 75 anni, oppositore dell'integralismo religioso e del regime di Algeri.

«Finora – ha aggiunto il legale – non ha avuto accesso a una difesa. Un avvocato gli dovrebbe essere assegnato dal procuratore di Algeri, con il quale ho parlato ieri». «È molto importante che venga difeso da un avvocato algerino – ha aggiunto – e se possibile un avvocato di sua scelta», affinché abbia «un processo equo».

Arrestato il 16 novembre all'aeroporto di Algeri

Venerdì, l'agenzia governativa algerina APS ha confermato «l'arresto» dello scrittore. Secondo diversi media, Sansal sarebbe stato arrestato il 16 novembre all'aeroporto di Algeri, proveniente dalla Francia.

L'episodio giunge in un momento di tensione diplomatica fra Parigi e Algeri dopo l'appoggio della Francia al piano di autonomia marocchino per il territorio conteso del Sahara occidentale.

SDA