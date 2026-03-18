Scrive un libro su come aiutare i figli nel lutto, poi si scopre che ha ucciso lei suo marito

Moglie avvelena il marito (Immagine simbolica). Imago

Ha scritto un libro per aiutare i figli a superare il lutto, ma secondo la giustizia americana era stata lei a uccidere il marito.

Hai fretta? blue News riassume per te Una 35enne dello Utah è stata condannata per aver ucciso il marito con un cocktail avvelenato, nonostante avesse pubblicato un libro sul lutto per aiutare i figli.

Le indagini hanno rivelato una premeditazione, con un primo tentativo fallito e ricerche online su dosi letali di fentanyl.

Il movente sarebbe economico: la donna aveva stipulato polizze vita per circa 2 milioni di dollari all’insaputa del marito. Mostra di più

Aveva pubblicato un libro per aiutare i figli ad affrontare la morte del padre. Ma secondo la giustizia americana, quell’uomo lo aveva ucciso lei.

Una 35enne dello Utah, Kouri Richins, è stata condannata per omicidio aggravato del marito Eric Richins, morto nel marzo 2022 a soli 33 anni.

Il sospetto e la svolta

In pubblico, la donna aveva parlato di una morte improvvisa e inspiegabile. Una versione che però non ha mai convinto la famiglia dell’uomo.

Secondo quanto emerso in tribunale, come riferito fra gli altri da «Fanpage», Eric Richins temeva per la propria vita già nelle settimane precedenti, dopo diversi malori sospetti.

L'autopsia ha poi chiarito tutto: l'uomo è stato avvelenato con un oppioide sintetico, somministrato in un cocktail in una dose cinque volte superiore a quella letale.

Premeditazione e movente

Secondo l'accusa, non si è trattato di un gesto isolato. La donna avrebbe già tentato di uccidere il marito a San Valentino, con un panino contenente fentanyl, senza riuscirci.

Il movente sarebbe economico: Richins avrebbe stipulato polizze vita per circa 2 milioni di dollari all’insaputa del marito, nel tentativo di risolvere i propri problemi finanziari.

Durante il processo sono emersi anche messaggi con un amante, nei quali la donna parlava di lasciare il marito e rifarsi una vita. A incastrarla, inoltre, diverse ricerche online: tra queste, «qual è una dose letale di fentanyl» e «cosa viene scritto sul certificato di morte in caso di avvelenamento».

Condannata anche per tentato omicidio e frode assicurativa, la donna rischia ora decenni di carcere: per l'omicidio aggravato la pena può arrivare fino all'ergastolo.