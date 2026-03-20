  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Istruzione La scuola alberghiera di Losanna apre una nuova formazione nel ramo ristorazione

SDA

20.3.2026 - 21:00

La Scuola alberghiera di Losanna è nota in tutto il mondo.
La Scuola alberghiera di Losanna è nota in tutto il mondo.
Keystone

La Scuola alberghiera di Losanna (EHL) lancia un nuovo programma: un Associate Degree – titolo di studio universitario di durata biennale – in arte culinaria e management della ristorazione.

Keystone-SDA

20.03.2026, 21:00

20.03.2026, 21:11

L'obiettivo è rispondere alla carenza di personale nel settore e offrire ai giovani una formazione completa che vada oltre la tecnica in cucina.

Il programma mira anche ad attirare i giovani verso i mestieri del ramo e «far brillare loro gli occhi», ha spiegato alla radio RTS Patrick Ogheard, dirigente di EHL. Si tratta di fornire «gli strumenti per essere chef di cucina, maître d'hôtel o per creare la propria attività».

Verranno insegnate «tutte le sfaccettature della professione, oltre a finanza, marketing, comunicazione, gestione delle risorse umane e gestione del cliente».

Il percorso, rivolto a giovani in possesso di maturità o bachelor, ha un costo di 69'000 franchi per due anni. La prima edizione accoglierà 20 studenti, per poi passare a due promozioni annuali da un massimo di 40 studenti ciascuna.

I più letti

L'ex numero uno gela l'entusiasmo su Sinner: «Non mi ha impressionato»
La principessa norvegese Mette-Marit rompe il silenzio su Epstein: «Sono stata ingannata»
Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Al bar «Le Constellation» c'erano troppe persone rispetto a quelle consentite
L'FBI indaga Joe Kent, l'ex capo dell'antiterrorismo di Trump

Altre notizie

Vaticano. Il Papa riceve il re Felipe e la regina Letizia: «Un impegno costante a sostegno della pace»

VaticanoIl Papa riceve il re Felipe e la regina Letizia: «Un impegno costante a sostegno della pace»

Arte. I musei svizzeri restituiscono alla Nigeria i «bronzi del Benin»

ArteI musei svizzeri restituiscono alla Nigeria i «bronzi del Benin»

Ragioni economiche. Il governo GB formalizza lo stop al contestato tunnel sotto Stonehenge

Ragioni economicheIl governo GB formalizza lo stop al contestato tunnel sotto Stonehenge