Il biologo: «Se il calabrone asiatico si insedia, sarà costoso»

Il calbrone asiatico è una delle specie invasive del nostro paese. (AP Photo/Bob Edme) KEYSTONE

Calabrone asiatico, scoiattolo grigio, il poligono del Giappone: le specie invasive stanno mettendo sotto pressione la flora e la fauna autoctone. Il biologo Ingolf Kühn ci spiega cosa ci aspetta nei prossimi anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Un numero sempre maggiore di specie invasive sta mettendo sotto pressione l'ecosistema nativo.

Si può ipotizzare che questo sviluppo aumenterà con il cambiamento climatico.

Il biologo Ingolf Kühn ci spiega cosa ci aspetta e come possiamo affrontare i cambiamenti della flora e della fauna. Mostra di più

I calabroni asiatici vanno a caccia di insetti, soprattutto api selvatiche e del miele, per nutrire le loro larve: non sono originari di questo Paese, ma si stanno diffondendo rapidamente. Quest'anno sono già stati scoperti 66 esemplari in sette cantoni. I ricercatori prevedono un forte aumento delle specie invasive nei prossimi decenni. Il biologo Ingolf Kühn spiega cosa significa per l'Europa e per la Svizzera in un'intervista a blue News.

Il biologo Il biologo Ingolf Kühn è capo dipartimento presso il Centro tedesco Helmholtz per la ricerca ambientale (UFZ) e borsista dell'Istituto federale di ricerca sulla foresta, la neve e il paesaggio WSL. La ricerca di Kühn comprende gli effetti del cambiamento globale sui sistemi naturali, la biodiversità e la biologia della conservazione.

Il calabrone asiatico fa notizia in questi giorni. È arrivato in Svizzera con un po' di ritardo, prima nella Svizzera francese. Perché proprio in Romandia?

Il calabrone asiatico è arrivato in Europa attraverso la regione mediterranea e si è diffuso in modo massiccio, soprattutto in Francia. Per questo motivo è arrivato più rapidamente nella Svizzera occidentale che nel resto del Paese. Ma è solo questione di tempo prima che diventi numeroso nell'Altopiano centrale.

Colonizzerà anche la regione alpina?

Almeno la fascia bassa, e con il cambiamento climatico probabilmente anche quella alta.

È possibile prevenire questo fenomeno?

No, la Svizzera non è la Gran Bretagna. C'è un canale tra la terraferma e l'isola. Prima o poi il calabrone asiatico colonizzerà tutta l'area climaticamente adatta dell'Europa centrale.

In Svizzera si invita a sopprimere il calabrone asiatico se lo si incontra nel proprio mirino.

In generale, non lascerei mai l'uccisione ai non addetti ai lavori. Da un lato, si rischia di essere punti e, dall'altro, non si riesce a farlo in modo corretto. Ma è importante controllare il calabrone asiatico. Si nutrono degli impollinatori autoctoni. E sappiamo cosa fanno le api, i bombi e le vespe per l'agricoltura. Se il calabrone asiatico si insedia, sarà costoso.

Quanto costoso?

È come con il cambiamento climatico. Se si fosse agito 30 anni fa, oggi sarebbe un gioco da ragazzi. Un team di colleghi ha calcolato, i costi attuali delle invasioni biologiche sono oggi dello stesso ordine di grandezza, a livello mondiale, dei costi causati da disastri naturali come inondazioni, tempeste e incendi boschivi.

Le api non potrebbero sviluppare un meccanismo di protezione contro i calabroni?

Semplicemente non c'è abbastanza tempo. Se avessimo a disposizione diecimila anni, molti dei nostri animali nativi sarebbero certamente in grado di adattarsi. Questo è accaduto spesso. Ora, però, molte influenze ambientali stanno facendo sentire il loro peso sulle specie: l'eccessiva fertilizzazione, la frammentazione e la distruzione dell'habitat. Il cambiamento climatico, naturalmente. A ciò si aggiunge la minaccia delle specie invasive.

Il procione è anche potenzialmente invasivo: molte persone lo trovano assolutamente adorabile. Esiste un conflitto tra ecologia e benessere degli animali?

Questi conflitti esistono sicuramente. Dove viviamo, dietro l'angolo c'è una vecchia quercia cava dove vive una famiglia di procioni. Gli animali sono molto carini. Li ho tenuti lontani dai cacciatori. D'altra parte, il procione è in realtà una di quelle specie che predano massicciamente i nidi degli uccelli e ne decimano le popolazioni. E un'altra cosa.

Quale?

Sappiamo che il più grande nemico degli uccelli non è una specie invasiva, ma i nostri gatti domestici randagi. Ed è qui che si apre il conflitto tra la conservazione della natura e il benessere degli animali. Si pensi allo scoiattolo grigio nordamericano. È portatore di una malattia virale a cui è immune, ma che distrugge gli scoiattoli rossi. Prima c'era una manciata di scoiattoli grigi nell'Italia settentrionale. I biologi hanno subito detto: catturare e uccidere. La protezione degli animali è insorta. Gli animali si sono diffusi e ora sono arrivati in Svizzera. Per salvare la vita di sei simpatici scoiattoli grigi, sono state sacrificate le vite di migliaia di scoiattoli autoctoni.

Perché è così grave se al posto degli scoiattoli rossi presto avremo solo scoiattoli grigi?

C'è anche una questione etica e culturale. Come esseri umani vogliamo essere responsabili del declino e, se necessario, dell'estinzione di altre specie? Ma anche: vogliamo avere un mondo di specie animali e vegetali in cui si trovano ovunque solo le stesse specie resistenti? Come quando nelle nostre grandi città vediamo sempre le stesse grandi catene di negozi?

Le segnalazioni di specie invasive, ho osservato, sono in aumento. Perché ci sono più invasioni? O perché siamo diventati più sensibili al problema?

In Europa centrale, la ricerca su questo tema è iniziata solo 30 anni fa. E solo dieci anni fa tutti gli Stati membri dell'UE sono stati invitati a prevenire la diffusione delle specie invasive. Allo stesso tempo, il numero di specie e il numero di individui per specie introdotti di recente nelle aree dall'uomo e diffusi sono aumentati. Più aumenta il traffico e il commercio, più aumentano le specie esotiche che hanno il potenziale di diventare invasive.

Le piante introdotte sono meno dannose degli animali esotici?

Nel caso delle piante, la percentuale di specie che possono causare problemi è relativamente bassa. Tuttavia, questi possono essere enormi, come l'artemisia che causa allergie, il poligono giapponese che cresce eccessivamente o l'albero del paradiso che distrugge edifici e infrastrutture antiche nel Mediterraneo.

19 specie vegetali sono considerate invasive in Svizzera. Molte o poche?

Potrebbero essercene altre. L'elenco svizzero ha una caratteristica particolare. La selezione è effettuata da un gruppo di esperti: i criteri non sono pubblicati, quindi non possiamo capire esattamente perché una specie sia stata inclusa nell'elenco. A differenza dell'elenco dell'Unione Europea, l'argomento dei costi non è così importante. L'elenco svizzero include infatti specie che sono molto costose da rimuovere.

«Se il calabrone asiatico si insedia, sarà costoso» Il gambero di fiume (Pacifastacus ieniusculus), portato in europa dall'america settentrionale, assomiglia al gambero nobile europeo, ma è più grande e più aggressivo. ora si trova nella maggior parte delle grandi acque svizzere. Altre specie invasive dannose nelle pagine successive di questa galleria di immagini. Immagine: KEYSTONE (KEYSTONE/Georgios Kefalas) In Ticino è stato trovato per la prima volta in natura il coleottero giapponese (Popilia japonica). L'insetto, originario del Giappone, è stato osservato per la prima volta in Ticino nel 2017. Il coleottero e le sue larve rappresentano un problema soprattutto per le colture di uva, mais e drupacee. Immagine: KEYSTONE (AP Photo/The Gazette, Casey Riffe) La cimice marmorizzata degli alberi (Halyomorpha halys), nota anche come cimice puzzolente, si è diffusa in modo esplosivo in Svizzera. L'insetto succhia frutti come pesche, mele, pere e altri. I frutti diventano antiestetici e suscettibili di altri danni. I danni alle colture causati da questo insetto possono raggiungere il 50%. Immagine: KEYSTONE Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Uli Deck) Dal 2004, quando il calabrone asiatico (Vespa velutina) è apparso per la prima volta in Europa, nel sud-ovest della Francia, si è diffuso rapidamente. Nel frattempo è arrivata anche in Svizzera, nel cantone del Giura, e sta diventando una minaccia per le api e i calabroni autoctoni. Immagine: KEYSTONE (AP Photo/Bob Edme) Bruchi del tarlo (Diaphania perspectalis) in una foresta quasi spoglia vicino a Grenzen-Wyhlen, sull'Alto Reno. I bruchi della falena, osservata in Germania da alcuni anni, hanno divorato la corteccia di un bosco di circa 150 ettari. Naturalmente i bruchi del tarlo, che in realtà è originario della zona mediterranea, non ha nemici da temere. Gli uccelli disdegnano i bruchi, forse perché la corteccia degli alberi è tossica. Immagine: KEYSTONE (apn Photo/ Winfried Rothermel) «Se il calabrone asiatico si insedia, sarà costoso» Il gambero di fiume (Pacifastacus ieniusculus), portato in europa dall'america settentrionale, assomiglia al gambero nobile europeo, ma è più grande e più aggressivo. ora si trova nella maggior parte delle grandi acque svizzere. Altre specie invasive dannose nelle pagine successive di questa galleria di immagini. Immagine: KEYSTONE (KEYSTONE/Georgios Kefalas) In Ticino è stato trovato per la prima volta in natura il coleottero giapponese (Popilia japonica). L'insetto, originario del Giappone, è stato osservato per la prima volta in Ticino nel 2017. Il coleottero e le sue larve rappresentano un problema soprattutto per le colture di uva, mais e drupacee. Immagine: KEYSTONE (AP Photo/The Gazette, Casey Riffe) La cimice marmorizzata degli alberi (Halyomorpha halys), nota anche come cimice puzzolente, si è diffusa in modo esplosivo in Svizzera. L'insetto succhia frutti come pesche, mele, pere e altri. I frutti diventano antiestetici e suscettibili di altri danni. I danni alle colture causati da questo insetto possono raggiungere il 50%. Immagine: KEYSTONE Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Uli Deck) Dal 2004, quando il calabrone asiatico (Vespa velutina) è apparso per la prima volta in Europa, nel sud-ovest della Francia, si è diffuso rapidamente. Nel frattempo è arrivata anche in Svizzera, nel cantone del Giura, e sta diventando una minaccia per le api e i calabroni autoctoni. Immagine: KEYSTONE (AP Photo/Bob Edme) Bruchi del tarlo (Diaphania perspectalis) in una foresta quasi spoglia vicino a Grenzen-Wyhlen, sull'Alto Reno. I bruchi della falena, osservata in Germania da alcuni anni, hanno divorato la corteccia di un bosco di circa 150 ettari. Naturalmente i bruchi del tarlo, che in realtà è originario della zona mediterranea, non ha nemici da temere. Gli uccelli disdegnano i bruchi, forse perché la corteccia degli alberi è tossica. Immagine: KEYSTONE (apn Photo/ Winfried Rothermel)

Ad esempio?

L'ambrosia non solo è velenosa, ma ha anche un aspetto inquietante.

Perché le piante sono molto grandi. Ma per il loro aspetto esotico, sono state importate dal Caucaso. Nel giardino dei miei genitori c'erano anche piante perenni.

Che ruolo hanno i centri di giardinaggio nella diffusione delle specie invasive?

Uno grande. Tre quarti di tutte le specie vegetali che si sono naturalizzate in Europa centrale sono state introdotte deliberatamente per l'agricoltura, la silvicoltura o anche per il giardino. Ciò significa che i centri di giardinaggio sono molto importanti nella cosiddetta fase di introduzione. Dopo tutto, se le piante sono sulla lista nera, non possono più essere vendute in alcuni cantoni.

Il cambiamento climatico allungherà la lista?

La stragrande maggioranza delle specie vegetali, ma anche molte delle specie di insetti che stanno diventando problematiche nel nostro Paese, provengono da regioni più calde, da aree climaticamente favorite. Si può quindi ipotizzare che questo sviluppo aumenterà con il cambiamento climatico. Ma c'è un ulteriore problema.

Quale?

Anche le specie che prima non creavano problemi, improvvisamente ne causano. Un collega di Berlino aveva già pubblicato molti anni fa un'analisi in cui mostrava le «fasi di ritardo», cioè le fasi in cui gli eventi sono in ritardo. Le specie che arrivano da noi hanno bisogno di dieci o venti anni, nel caso degli alberi ci vogliono addirittura 100-400 anni prima che possano diffondersi del tutto. In questo lasso di tempo ha luogo la microevoluzione.

Che cosa significa?

A un certo punto, vengono prodotti semi che hanno una progenie in grado di affrontare i fattori del sito, di diffondersi e di causare problemi. Il cambiamento climatico si aggiunge a tutto questo. Spesso sono gli stessi fattori a causare l'aumento delle specie introdotte e il declino delle specie autoctone.

Perché ci sono così tante specie invasive in Ticino?

Molti provengono dall'Italia. E il Ticino è favorito dal punto di vista climatico. Ma molto arriva anche attraverso la porta della Borgogna e si trova poi nell'Altopiano centrale. Poi passa in Germania, nel Baden-Württemberg.

Le specie invasive scompaiono davvero di nuovo?

Almeno a livello regionale. Prendete l'alga. All'inizio invade tutto. Ma sotto di essa, le specie autoctone di solito riescono ancora a sopravvivere. E spesso accade che l'ippocastano rimanga in un posto per cinque o dieci anni, poi il popolamento crolla e si diffonde di nuovo altrove. E poi ciò che resta torna indietro.

Non dovremmo coltivare la robinia perché, in parole povere, assorbe azoto dall'aria e lo pompa nel terreno. Ma grazie all'agricoltura e ai processi di combustione, abbiamo già un'enorme eccedenza di azoto nei nostri habitat. La robinia invade spazi naturalmente poveri di sostanze nutritive e fa sì che le specie che possono vivere con un apporto di azoto più elevato soppiantino la concorrenza, che spesso è una delle specie più rare che vale la pena proteggere.

Il cambiamento climatico solleva anche la questione del tipo di alberi da piantare nelle città. Con la robinia, c'è un candidato controverso ...

Cosa sarebbe più sensato?

Il platano o l'ippocastano. Anche se c'è il problema della minatrice fogliare. Oppure alcune specie di aceri e querce provenienti dalla regione mediterranea. Ultimo ma non meno importante: l'abete di Douglas. Può essere problematico perché si diffonde in modo massiccio. Ma può essere facilmente controllato con un tosaerba. È sempre necessario verificare in anticipo se la specie può causare problemi in futuro.

Stavamo parlando dei nostri problemi con le specie invasive. E il resto del mondo?

Le specie invasive sono un problema globale. In effetti, sono molte di più le specie che si diffondono dall'Europa al Nord America o al Sud America che viceversa.

Come si manifesta questo in America?

Prendiamo ad esempio il nostro fiordaliso dei pascoli, che nel Montana si diffonde massicciamente nei prati delle Montagne Rocciose e cresce a dismisura. In Cile, interi tratti di costa sono composti dalla nostra vegetazione mediterranea. Mentre la nostra area mediterranea soffre relativamente poco delle invasioni.