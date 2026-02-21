  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Addio a Domenico «Se n'è andato»: la mamma del bimbo trapiantato annuncia la morte del figlio

fon

21.2.2026

Il bambino non ce l'ha fatta (immagine simbolica).
Il bambino non ce l'ha fatta (immagine simbolica).
Keystone

Tra le lacrime all'uscita dell'ospedale Monaldi, la madre del piccolo Domenico annuncia la nascita di una fondazione in suo nome e mette in guardia dalle truffe.

Redazione blue News

21.02.2026, 13:50

21.02.2026, 15:44

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Domenico è morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo settimane in terapia intensiva.
  • La madre Patrizia Mercolino annuncia la creazione di una fondazione in sua memoria.
  • La famiglia invita a diffidare da eventuali raccolte fondi non autorizzate.
Mostra di più

Lacrime e parole spezzate all’uscita dell'ospedale Monaldi di Napoli.

«Se n’è andato, è finita», ha detto Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, morto questa mattina dopo settimane di ricovero in terapia intensiva, come riportato da «Leggo.it».

La donna ha annunciato l'intenzione di creare una fondazione in memoria del figlio.

Italia. Bimbo vittima di un errore medico a Napoli, impossibile il trapianto di un nuovo cuore

ItaliaBimbo vittima di un errore medico a Napoli, impossibile il trapianto di un nuovo cuore

La madre vuole istituire una fondazione

«Insieme al mio avvocato daremo presto notizie su una fondazione che voglio creare a nome di Domenico, perché il suo ricordo non venga cancellato», ha spiegato la madre, come riportato dall'agenzia Ansa. «Voglio lasciare un segno per mio figlio e sarà questa fondazione a farlo».

Mercolino ha inoltre invitato a non fidarsi di eventuali richieste di denaro a nome della famiglia.

«Sono truffe, non date ascolto a quello che sta circolando», ha precisato.

Da due mesi in cure intense. Gli trapiantano un cuore rovinato, ora il bimbo lotta per la vita. Errori nel trasporto dell'organo?

Da due mesi in cure intenseGli trapiantano un cuore rovinato, ora il bimbo lotta per la vita. Errori nel trasporto dell'organo?

Intervistata dalla trasmissione «Mi Manda Rai Tre», la donna ha raccontato gli ultimi momenti del figlio. «Mi hanno chiamata intorno alle quattro del mattino per dirmi che la situazione stava peggiorando, che l'Ecmo stava rallentando. Sono rimasta lì fino all'ultimo, fino a quando la macchina si è fermata», ha detto tra le lacrime.

Domenico era ricoverato dal 23 dicembre nel reparto di rianimazione del Monaldi, dopo un trapianto che non aveva dato l'esito sperato poiché il cuore che gli era stato trapiantato non era funzionante.

L'ipotesi più probabile che gli investigatori stanno seguendo è quella che l'organo sia stato «bruciato» poiché trasportato da Bolzano (Alto Adige) a Napoli in un contenitore non adatto, dove il ghiaccio per conservarlo era a temperature troppo basse.

«Lunedì andrò dal notaio per avviare la fondazione a suo nome, se ne occuperà il mio legale», ha aggiunto la madre. «Lo faccio perché Domenico non venga dimenticato e per poter aiutare altri bambini».

I più letti

Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura
La sorella di Lindsey Vonn spiazza tutti: «Basta app di incontri, andate negli ospedali italiani!»
«Se n'è andato»: la mamma del bimbo trapiantato annuncia la morte del figlio
Madre e i figlio derubavano anziani, ecco come funzionava la perfida truffa
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale

Altre notizie

Il TF conferma la condanna. Madre e i figlio derubavano anziani, ecco come funzionava la perfida truffa

Il TF conferma la condannaMadre e i figlio derubavano anziani, ecco come funzionava la perfida truffa

Pioniere della Pop Art. Morto il pittore bernese Peter Stämpfli

Pioniere della Pop ArtMorto il pittore bernese Peter Stämpfli

Quasi da record. Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura

Quasi da recordPescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura