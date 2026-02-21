«Se n'è andato»: la mamma del bimbo trapiantato annuncia la morte del figlio

Il bambino non ce l'ha fatta (immagine simbolica). Keystone

Tra le lacrime all'uscita dell'ospedale Monaldi, la madre del piccolo Domenico annuncia la nascita di una fondazione in suo nome e mette in guardia dalle truffe.

Lacrime e parole spezzate all’uscita dell'ospedale Monaldi di Napoli.

«Se n’è andato, è finita», ha detto Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, morto questa mattina dopo settimane di ricovero in terapia intensiva, come riportato da «Leggo.it».

La donna ha annunciato l'intenzione di creare una fondazione in memoria del figlio.

La madre vuole istituire una fondazione

«Insieme al mio avvocato daremo presto notizie su una fondazione che voglio creare a nome di Domenico, perché il suo ricordo non venga cancellato», ha spiegato la madre, come riportato dall'agenzia Ansa. «Voglio lasciare un segno per mio figlio e sarà questa fondazione a farlo».

Mercolino ha inoltre invitato a non fidarsi di eventuali richieste di denaro a nome della famiglia.

«Sono truffe, non date ascolto a quello che sta circolando», ha precisato.

Intervistata dalla trasmissione «Mi Manda Rai Tre», la donna ha raccontato gli ultimi momenti del figlio. «Mi hanno chiamata intorno alle quattro del mattino per dirmi che la situazione stava peggiorando, che l'Ecmo stava rallentando. Sono rimasta lì fino all'ultimo, fino a quando la macchina si è fermata», ha detto tra le lacrime.

Domenico era ricoverato dal 23 dicembre nel reparto di rianimazione del Monaldi, dopo un trapianto che non aveva dato l'esito sperato poiché il cuore che gli era stato trapiantato non era funzionante.

L'ipotesi più probabile che gli investigatori stanno seguendo è quella che l'organo sia stato «bruciato» poiché trasportato da Bolzano (Alto Adige) a Napoli in un contenitore non adatto, dove il ghiaccio per conservarlo era a temperature troppo basse.

«Lunedì andrò dal notaio per avviare la fondazione a suo nome, se ne occuperà il mio legale», ha aggiunto la madre. «Lo faccio perché Domenico non venga dimenticato e per poter aiutare altri bambini».