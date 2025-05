Turkish Airlines è stata la prima compagnia aerea ad applicare le nuove norme. Immagine: Imago

In Turchia sono recentemente entrate in vigore nuove norme per i passeggeri in aereo. Se si slaccia la cintura di sicurezza troppo presto dopo l'atterraggio, si viene multati.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Dal 2 maggio in Turchia è in vigore un rigido obbligo di rimanere allacciati alle cinture di sicurezza anche dopo l'atterraggio

Alzarsi prematuramente può essere punito con una multa.

Turkish Airlines sta già applicando le nuove regole con annunci e controlli.

L'obiettivo è garantire una maggiore sicurezza e uno sbarco più ordinato. Mostra di più

Dal 2 maggio sono in vigore in Turchia nuove norme di sicurezza per i viaggiatori sugli aerei. Le misure riguardano in particolare il comportamento dei passeggeri dopo l'atterraggio.

Chi si slaccia prematuramente la cintura di sicurezza o si alza prima che il segnale della cintura di sicurezza si spenga commette quella che è considerata un'infrazione alle regole e rischia di essere segnalato alla Direzione generale dell'aviazione civile turca. Questa può imporre una multa, il cui importo esatto non è ancora stato determinato.

Personale che sanziona le violazioni

Turkish Airlines è stata la prima compagnia aerea ad applicare le nuove norme. Il personale di bordo è stato incaricato di sanzionare le violazioni dell'obbligo delle cinture di sicurezza.

Inoltre dopo l'atterraggio verrà fatto un annuncio che ricorderà ai passeggeri di non alzarsi finché l'aereo non avrà raggiunto la posizione di parcheggio e il segnale delle cinture di sicurezza non sarà spento.

Non è più consentito «correre» quando si lascia l'aeromobile. I passeggeri vengono informati tramite altoparlanti che devono alzarsi e accedere al corridoio solo quando è il loro turno.

Queste misure sono volte ad aumentare la sicurezza a bordo e a garantire un processo di sbarco più agevole.

La Turchia è una destinazione turistica molto popolare e le nuove regole riguardano tutti i voli verso il Paese. I turisti dovrebbero quindi familiarizzare con le norme per evitare spiacevoli sorprese.