Un fenomeno eccezionale Sei pianeti in una sera: questo spettacolo gratuito non tornerà prima del 2040

Barman Nicolas

27.2.2026

Sabato non cercate una linea perfetta. Quello che vedrete è un leggero arco di pianeti che attraversa il cielo, un affascinante effetto prospettico.
©Vito Technology, Inc.
©Vito Technology, Inc.

Questo sabato sera il cielo ha in serbo per noi uno spettacolo davvero speciale. Subito dopo il tramonto, sei pianeti - Mercurio, Venere, Saturno, Giove, Urano e Nettuno - saranno visibili contemporaneamente sopra l'orizzonte, quattro dei quali a occhio nudo. Una parata celeste serale come questa non si ripeterà fino al 2040! Ecco dove e quando guardare in alto...

Nicolas Barman

27.02.2026, 20:02

Gli allineamenti di pianeti si verificano regolarmente, ma vederne sei contemporaneamente è decisamente molto più insolito.

Nello specifico, i pianeti non formano una linea perfetta nello spazio; orbitano tutti attorno al Sole su un piano simile. Di conseguenza, dalla Terra, sembrano raggrupparsi nella stessa regione del cielo.

Questo sabato, il 28 febbraio, segna il culmine dell'evento e questa volta lo spettacolo si svolgerà di sera, rendendolo molto più facile da osservare rispetto agli allineamenti dell'alba.

Dove e quando guardare in alto?

  • Data chiave: sabato 28 febbraio 2026
  • Quando: circa 30-60 minuti dopo il tramonto del sole
  • Direzione: da ovest a sud-est
  • Iniziate a guardare in basso a ovest: Mercurio, Venere e Saturno
  • Poi guardate in alto verso sud-est: Giove, molto luminoso
  • Anche Urano e Nettuno saranno presenti, ma per individuarli sarà necessario un binocolo o un piccolo telescopio.
Mostra di più
Esiste anche un modo divertente e accessibile per osservare questo fenomeno: l'applicazione gratuita Star Walk 2 permette di individuare facilmente i sei pianeti grazie alla funzione «Planet Walk».
©Vito Technology, Inc.
©Vito Technology, Inc.

Non partite con l'idea di vedere «sei o niente»!

Ecco una guida realistica:

- Livello facile: Giove e Venere (imperdibili)

- Livello intermedio: aggiungere Saturno e Mercurio

- Livello esperto: Urano con un binocolo, Nettuno con un telescopio.

Mercurio sarà il più difficile: molto basso sull'orizzonte, scomparirà rapidamente dopo il tramonto. Dovrete essere puntuali.

Esiste anche un modo divertente e accessibile per osservare questo fenomeno: l'applicazione gratuita Star Walk 2 permette di individuare facilmente i sei pianeti grazie alla funzione «Planet Walk».
©Vito Technology, Inc.
©Vito Technology, Inc.

Le stelle della sera

Venere, regina del cielo

Abbagliante, impossibile da perdere. Servirà come punto di riferimento per individuare gli altri pianeti vicino all'orizzonte.

Giove, il gigante brillante

Visibile più in alto nel cielo, sul lato sud-orientale. Dominerà la scena con la sua potente luminosità.

Saturno, discreto ma elegante

La sua luce costante e leggermente dorata lo distingue dalle stelle scintillanti.

Urano e Nettuno, la sfida

Urano sarà facile da individuare con un binocolo. Nettuno, molto più debole, richiede un telescopio e un cielo buio.

La «mappa» dei pianeti.
©Vito Technology, Inc.
©Vito Technology, Inc.

Una configurazione che non tornerà tanto presto

Un allineamento ancora più spettacolare si è verificato nel febbraio 2025, con ben sette pianeti visibili, tra cui Marte.

Ma un evento di questa portata non si ripeterà prima del 2040. Il 2026 rimane quindi un'occasione rara, soprattutto con quattro pianeti visibili senza strumentazione.

Consigli pratici

  • Scegliete un luogo con una vista libera sull'orizzonte occidentale
  • Evitate l'inquinamento luminoso
  • Arrivate in tempo: Mercurio e Venere tramontano rapidamente.
  • Si consiglia un binocolo
  • Soprattutto, non cercate una linea perfetta. Quello che vedrete è un leggero arco di pianeti che attraversa il cielo, un affascinante effetto prospettico.
Mostra di più

Sabato sera, lo spettacolo è gratuito. Basta alzare lo sguardo!

