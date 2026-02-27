Sei pianeti in una sera: questo spettacolo gratuito non tornerà prima del 2040

Un fenomeno eccezionaleSei pianeti in una sera: questo spettacolo gratuito non tornerà prima del 2040
Questo sabato sera il cielo ha in serbo per noi uno spettacolo davvero speciale. Subito dopo il tramonto, sei pianeti - Mercurio, Venere, Saturno, Giove, Urano e Nettuno - saranno visibili contemporaneamente sopra l'orizzonte, quattro dei quali a occhio nudo. Una parata celeste serale come questa non si ripeterà fino al 2040! Ecco dove e quando guardare in alto...
27.02.2026, 20:02
Gli allineamenti di pianeti si verificano regolarmente, ma vederne sei contemporaneamente è decisamente molto più insolito.
Nello specifico, i pianeti non formano una linea perfetta nello spazio; orbitano tutti attorno al Sole su un piano simile. Di conseguenza, dalla Terra, sembrano raggrupparsi nella stessa regione del cielo.
Questo sabato, il 28 febbraio, segna il culmine dell'evento e questa volta lo spettacolo si svolgerà di sera, rendendolo molto più facile da osservare rispetto agli allineamenti dell'alba.
Dove e quando guardare in alto?
Data chiave: sabato 28 febbraio 2026
Quando: circa 30-60 minuti dopo il tramonto del sole
Direzione: da ovest a sud-est
Iniziate a guardare in basso a ovest: Mercurio, Venere e Saturno
Poi guardate in alto verso sud-est: Giove, molto luminoso
Anche Urano e Nettuno saranno presenti, ma per individuarli sarà necessario un binocolo o un piccolo telescopio.