Musei Il più frequentato della Svizzera: il Kunsthaus di Zurigo aumenta ancora i suoi visitatori

SDA

21.1.2026 - 12:26

La retrospettiva dedicata a Marina Abramović al Kunsthaus di Zurigo ha riscosso ampio successo. (immagine d'archivio)
La retrospettiva dedicata a Marina Abramović al Kunsthaus di Zurigo ha riscosso ampio successo. (immagine d'archivio)
Keystone

Il 2025 è stato per il Kunsthaus Zürich uno degli anni di maggior successo in termini di visitatori. L'istituzione zurighese ha infatti accolto 539'953 persone, rimanendo il museo d'arte più visitato in Svizzera.

Keystone-SDA

21.01.2026, 12:26

21.01.2026, 12:45

Si tratta di quasi 27'000 visitatori in più del 2024, ha indicato il Kunsthaus in una nota odierna. Tra le mostre che hanno riscosso maggior successo lo scorso anno figura la retrospettiva dedicata a Marina Abramović.

Molto apprezzata anche la collezione, che ha attirato complessivamente 363'588 visitatori.

Nella serie «Kunst für alle» (Arte per tutti) hanno suscitato interesse due opere d'arte contemporanea: il coloratissimo murale di Jeffrey Gibson nell'atrio Haefner, accessibile al pubblico, e lo scivolo della monumentale scultura «Zardoz» di Monster Chetwynd nel giardino.

Quest'ultimo è accessibile senza biglietto d'ingresso e dall'autunno 2025 è stata utilizzata oltre 30'000 volte, si legge nella nota.

Nel 2025 il Kunsthaus ha inoltre registrato un numero crescente di visitatori provenienti dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti, dal Medio Oriente e dall'Asia, viene precisato.

Sondaggio sul Kunsthaus

Il Kunsthaus ha inoltre commissionato uno studio, finanziato da un mecenate privato e realizzato dall'istituto di ricerca indipendente L'Oeil du Public.

Per l'indagine in questione sono stati intervistati 2477 membri, 1008 persone rappresentative provenienti da tutta la Svizzera e 443 visitatori in loco.

Il sondaggio ha evidenziato, tra l'altro, che il Kunsthaus gode della massima notorietà tra i partecipanti dopo il Museo nazionale, che il 75% dei visitatori proviene dal Cantone di Zurigo e che i motivi principali della visita sono il coinvolgimento emotivo e la sete di conoscenza.

Inoltre, l'artista bregagliotto Alberto Giacometti è stato citato più volte come figura di riferimento.

